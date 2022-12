Alerta: encuentran trozos de metal en un famoso dulce vendido en Ikea

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, más conocida como la AESAN, ha puesto en alerta a los clientes de Ikea tras uno de sus últimos comunicados. En concreto ha sido la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) la que ha informado al respecto de una nueva alerta alimentaria que ha hecho retirar de las estanterías de Ikea uno de sus dulces más conocidos.

Se trata de su famosa tarta helada de almenadras y chocolate de 400 gramos de la marca Daim, cuyo fabricante es Almondy. Han encontrado fragmentos de metal en el Lote L2140 con fecha de caducidad 18/11/2023, por lo que han ordenado su retirada. De momento no hay constancia de que en España haya algún lote afectado, por lo que si has adquirido este producto, no has de alarmarte.

Este es el lote afectado en concreto, según la descripción de la AESAN:

Nombre del producto: Tarta de almendras y chocolate.

Marca: Daim

Lote: L2140

Fecha de caducidad 18/11/2023

Peso de unidad: 400g

Presentación: Congelado

Comercializado en las tiendas IKEA

Tarta helada de almendras y chocolate de Daim / AESAN

"Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid, Murcia y C. Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", dice la AESAN en su comunicado.

La empresa de control alimentario de Ikea, Ikea Food Supply AG, ha sido la encargada en comunicar la incidencia a las autoridades, cumpliendo así con la legislación para no poner en peligro la salud de los clientes. En España, la información ha sido trasladada también a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que se se retire el lote de este producto.

La empresa de origen Sueco es precisamente conocida, además de por la fabricación y venta de muebles, por el amplio catálogo de productos gastronómicos que ofrecen en sus restaurantes. La tarta helada de almendras y chocolate se ha convertido en una de las compras favoritas de muchos de sus clientes, que aprovechan cada visita para hacerse con una de ellas. Y tú, ¿la has probado alguna vez?