Emma García se moja en el conflicto entre Alba Carrillo y Jorge Pérez y habla sobre su continuidad en 'Fiesta'

Si hay una polémica que haya suscitado horas y horas de televisión nacional en las últimas semanas, esta ha sido el supuesto encuentro sexual entre Alba Carrillo y Jorge Pérez (ambos colaboradores del programa Fiesta) tras una fiesta de empresa en la que el tonteo inocente que demostraban delante de las cámaras se habría convertido en algo más.

Con el paso de los días hemos podido conocer las versiones de los dos protagonistas. Antes de abandonar la televisión (hasta el momento), Jorge se hacía responsable de las imágenes de la fiesta que circulaban por redes sociales, pero negaba cualquier beso o encuentro sexual con la modelo. Por el contrario, Alba Carrillo se sometía al polígrafo de Conchita para contar su versión de los hechos: había habido besos y había habido sexo en el sofá de la casa de una tercera compañera, Marta López.

Por el momento Alba Carrillo ha dedicido dar un paso atrás y alejarse momentáneamente del foco público, pero ha llegado el momento de Emma García de aclarar lo que está pasando con los dos colaboradores de su programa, el que presenta todos los fines de semana en Telecinco. La presentadora vasca ofrecía hace tan solo unas horas una entrevista exclusiva para la revista Lecturas, en la que se mojaba sobre la situación laboral de Alba Carrillo y Jorge Pérez y hablaba de quién consideraba que era la verdadera víctima de esta historia.

"Ella en principio sigue siendo colaboradora de Fiesta, pero Jorge no sé porque no lo he vuelto a ver" explicaba Emma García a su compañero de profesión Omar Suárez, encargado de realizarle la entrevista. Por sus palabras, si bien es cierto que hace un par de semanas que no vemos a la colaboradora aparecer por su puesto de trabajo habitual, entendemos que sigue formando parte de la plantilla de este formato. Por el contrario, el futuro del ex Guardia Civil sería algo más que incierto.

En cuanto a la verdadera víctima de esta historia, Emma lo tiene claro: "la principal víctima es Alicia, la mujer de Jorge. Ella estaba en su casa y se ha encontrado con el pastel. Los demás son víctimas de las consecuencias, pero son adultos y sabían dónde se metían".

Solo el tiempo nos dirá cómo termina resolviéndose esta historia, haciéndonos testigos del regreso o no de los colaboradores al plató. Hasta entonces habrá que esperar.