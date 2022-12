Confunden a Samantha Ballentines con Ana Mena en Madrid y el vídeo se vuelve viral: “Pues ya tengo doble”

Hemos visto en muchas ocasiones que algunos artistas encuentran a su gemelo en redes sociales. Artistas como Aitana, Taylor Swift o Harry Styles tienen un doble con el que intercambiarse los días que no quieran acudir a algun compromiso, pero en este caso ha sido Ana Mena la que ha encontrado a su hermana perdida de una forma un poco extraña.

Todo ha ocurrido en el centro de Madrid, más exactamente en Callao, cuando Samantha Ballentines iba paseando. En un determinado momento, un grupo de chicos le pidieron una foto sin saber muy bien quién era exactamente. La drag es famosa, pero por participar en la segunda temporada del programa Drag Race España, no por ofrecer conciertos como la malagueña.

Ha sido ella quien nos ha contado todo lo sucedido en un vídeo que ha subido a sus redes sociales mientras continuaba paseando por la plaza de Callao tras lo sucedido. "No puedo, o sea...", comenzaba el clip que ha sorprendido a muchos, incluso a la cantante.

"¿Veis toda esa panda de chiquillos, por no decir otra cosa? Pidiéndome fotos y yo: '¿pero sabéis quién soy? Y ellos... ahhhh... Ana Mena, me han dicho. Ana Mena, ¿pero qué coño voy a ser Ana Mena yo?", explicaba Samantha.

Pues ya tengo doble para los días difíciles JAJAJAJAJAJAJAJA 👏 https://t.co/pJ8d3VZHqa — Ana Mena (@AnaMenaMusic) December 21, 2022

Pero esto no se queda ahí, pues como no sabían quien era, Ballentines ha decido vacilarles y les ha dicho que no era Ana Mena sino Shakira: "Les he dicho, no, soy Shakira", aseguraba entre risas.

La opinión de Ana Mena

El vídeo de la drag se ha hecho tan viral que ha llegado a las manos de Ana Mena, quien no ha dudado en dejar su respuesta a lo sucedido. Lejos de molestarse, la malagueña lo ha visto como algo positivo a lo que podría sacarle un beneficio. "Pues ya tengo doble para los días difíciles JAJAJAJAJAJAJAJA", sentenció mencionando la publicación.