Así han sido las hogueras finales de 'La Isla de las Tentaciones': rechazos, rupturas y algún final feliz

La noche de este jueves ha sido una de las más esperada de toda la quinta edición de La Isla de las Tentaciones. Las parejas de concursantes se han reencontrado y han tenido que enfrentarse a duras realidades de sus respectivas relaciones.

No ha habido muchos finales felices, pero sí ha habido reproches, últimas oportunidades, separaciones dolorosas y, sobre todo, despedidas. Así ha sido la hoguera final de La Isla de las Tentaciones:

Ya se auguraba desde el principio que la hoguera final de Claudia y Javi sería una de las más esperadas. Ha sido, además, una de las más emotivas de la noche.

Javi y Claudia en la hoguera final de La Isla de las Tentaciones. / Mediaset

La decisión final de esta joven pareja ha dejado perplejos a muchos tras todo lo vivido, pero su salida de la mano no ha llegado exenta de condiciones. Para Claudia esta es "la última oportunidad".

"Ahora la veo y veo a la mujer de mi vida pero veo que me ha hecho daño. Mi cabeza no lo entiende porque yo nunca le podría haber hecho daño a ella. La toco y...", trató de decir Javi nada más verla. Claudia, por su parte, alegaba que el objetivo de ir al programa era precisamente saber si podían dejar de pasar tanto tiempo juntos, algo que, según ella, no ha podido demostrar su compañero.

"Aquí, a pesar de todo, he aprendido que tengo una suerte increíble de tener un chico que solo tiene ojos para mí y que me cuida a pesar de que a veces no me quiere bien. Yo confío en que cambie porque no quiero tener que dejarlo para que se dé cuenta", explicó Claudia antes de que ambos tomaran la decisión final de salir juntos, pero con un ultimátum.

La hoguera de esta pareja fue especialmente llamativa por la cantidad de cosas que ella le echó en cara a su compañero sentimental. En su conversación de la noche hubo otra protagonista: Granada, la tentadora.

"Desde el principio has estado tonteando con esta chica, parecías tú el tentador antes que ella. ¿Una amiga más? ¿En plan caliente en la piscina? Diciéndole que querías saber en todo momento lo que estaba sintiendo ella. No se te ha visto mal en ningún momento, no me has dado mi lugar", recalcó Paola.

Pese a sus reproches, Andreu aseguró a su novia que la seguía queriendo y que él también lo pasó mal en la mansión de los chicos y que había estado "hecho polvo". Ella, sin embargo, no daba su brazo a torcer: "He estado dolida, que es peor que estar enfadada".

Andreu, por su parte, también quiso expresarse y reveló a Pola que la había notado fría con él: "No te abrías conmigo".

Aunque su última hoguera dio un giro de 180 grados tras tomar la decisión, una decisión que incluso llegó a emocionar a la mismísima Sandra Barneda. "Yo siempre he tenido claro lo que siento por ti. Me he dado cuenta de que puedo estar sola perfectamente, pero aún así te elijo a ti siempre", confesó Paola. Finalmente, sí hubo al menos un final feliz con Andreu y Paola abandonando juntos La Isla de las Tentaciones.

Mario y Laura: rechazo y ruptura

Como en el resto de parejas, ambos visionaron algunas de las imágenes más comprometidas de su paso por el programa. En ellas se vieron las actitudes más cariñosas de Laura con su soltero favorito, Adri; y a Mario con Valeria en el jacuzzi.

Sobre estas imágenes, Laura criticó que su novio se revolcara en el agua con la tentadora, pese a que este se defendía alegando que "tenía calor". Ante estas palabras, la de Alicante pidió que dejara de vacilarle.

Al final, los reproches entre uno y otro acabaron de la única forma que parecía posible: rompiendo.

En la decisión final, Laura confesó que no podía vivir sin Mario y que quería salir de la isla con él; este, por el contrario, aseguró que siempre la querrá, pero que al menos por ahora prefiere abandonar el programa solo: "No creo que sea una decisión muy inteligente seguir (...) Nos queremos mucho, pero creo que no nos queremos bien".

Ana se va sin Cristian de La Isla de las Tentaciones 5

Cristian acudió a la hoguera final con la predisposición de recuperar a su pareja, pero la actitud de ella era bastante diferente: "No te voy a dar dos besos porque no te lo mereces. No me creo nada de ti, nada. Ahora me vas diciendo los cuernos que vas contando que tengo un mes antes de entrar en la villa".

El murciano se defendió presumiendo de haberse controlado con María de los Ángeles, una soltera que asegura que "le atrae mucho": "Esa chica me atrae y yo no me puedo quedar en un rincón con los brazos cruzados porque sería engañarte a ti y engañarme a mí mismo".

Añadió, además, que Ana le daba "mucha caña" como pareja y que "solo ve lo malo". Tras estas palabras, la decisión de Ana fue firme: "Yo lo he pasado muy mal. Esas imágenes me han estado aquí persiguiendo en la villa. He encontrado una Ana que pensé que no iba a encontrar. Tengo que ser honesta ahora mismo y creo que lo mejor es irme sola".

De esta forma, La Isla de las Tentaciones 5 despidió así a otra pareja que entró cogida de la mano y se va por distintos caminos.

Tania y Samu y el precio de caer en la tentación

Tania y Samu en la hoguera final. / Mediaset

Ambos cayeron en la tentación con los solteros (Hugo y Elena) y eso salió a la luz en la noche del jueves. Pero su reencuentro ha sido uno de los más conmovedores de la noche.

Ante la pregunta de ¿cómo quieres abandonar La Isla de las Tentaciones?, Tania se deshizo en lágrimas. "Aquí me he dado cuenta de que querer no es poder y yo pienso que no podría irme con él y olvidar todo lo que ha pasado".

Antes de seguir con su decisión final, Samu le hizo una pregunta: "¿Estás haciendo caso a tu corazón o a tu cabeza?". La respuesta de la concursante fue clara: "A mi corazón".

"Creo que necesito un tiempo sola...aclararme. Te voy a mentir si te dijera que no me gustaría ver a Hugo fuera", reveló Tania ante la cara de desilusión de su ya expareja. Con todo, antes de abandonar la isla, la pareja se fundió en un sincero abrazo.