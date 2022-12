¿Están juntos o han roto? Lo que sabemos sobre las parejas de 'La isla de las tentaciones 5'

La gran final de La isla de las tentaciones 5 está a la vuelta de la esquina y pronto todos lo espectadores podremos saber cómo han acabado las cinco parejas que durante el pasado verano se aventuraron a sumarse al reality de los infieles de Mediaset para poner a prueba su amor y ver si verdaderamente su relación estaba a prueba de bombas. Sin embargo, como sabemos que la curiosidad nos puede a muchos, desde LOS40 hemos querido hacer una pequeña investigación para tratar de arrojar algo de luz, antes de que llegue el gran momento, sobre qué parejas siguen juntas a días de hoy y cuáles han roto. ¡Y es que las redes sociales están llenas de rumores estos días!

1. Samu y Tania

Todo apunta a que Samu y Tania han roto. Aunque en el último programa que emitió Telecinco pudimos ver cómo Samuel le pide a Tania salir juntos de República Dominicana y regresar a España como pareja, y a la espera de ver qué le contestó la canaria al que entró siendo su chico, nos atrevemos a decir que, confirmasen o no su amor ante las llamas de la hoguera, la realidad es que hay indicios de que ya no son pareja.

Varios programas de televisión han relacionado a Tania en los últimos días con un futbolista de televisión cuyo nombre no ha trascendido, en Algo Pasa TV se emitieron imágenes en las que se podía ver a Tania con Hugo Paz paseando por Cádiz y el propio Samu, no se sabe bien si utilizando el tiempo verbal presente para referirse a lo que estaba pasando en ese momento en la emisión del programa o a la realidad, dijo en un show de comedia que "Hugo es el novio con el que está mi novia".

2. Andreu y Paola

Otra pareja sobre la que suenan rumores de ruptura tras su paso por La isla de las tentaciones 5 es la formada por Andreu y Paola. En el próximo programa del formato veremos cómo, casi con toda probabilidad, el cantante y su chica saldrán juntos de República Domincana.

Sin embargo, hay rumores que señalan que después del verano los de Mallorca podrían haber puesto punto final a su relación. De hecho, Andreu ha subido recientemente un video promocional a TikTok con la que fue su tentadora favorita en la isla... Algo que ha levantado sospechas, pues a Paola no le gustaba nada esta chica y en caso de que quisiera jugar al despiste, podría haber escogido otra compañera para su promo... O no... Porque si lo que quería esta pareja era desconcertar al público, lo han logrado al 100%... Y es que, hasta ese momento, todas las apuestas iban hacia el lado contario ya que Andreu subió el 16 de septiembre, un mes y medio después de rodar La isla de las tentaciones 5 un videoclip en el que sale Paola. Y ¿lo habrían grabado si no estuviesen juntos? ¡Es difícil adivinar lo que el destino le ha deparado a esta pareja!

3. Javi y Claudia

En su última hoguera antes de la gran final Javi le confesó a Sandra Barneda que no se sentía capaz de asegurar que sería capaz de perdonar a Claudia pero tampoco negó que lo fuera hacer, y en este caso, parece que, al menos en un principio sí lo hizo.

Tras su paso por República Dominicana, en el que Claudia transgredió las reglas de su relación con Javi para enrollarse con Álvaro, uno de los tentadores estrella de la temporada, la pareja fue pillada disfrutando de unas vacaciones en un crucero y vista de compras por Madrid. ¡Vamos, que saliesen o no juntos de la hoguera final, después se arreglaron! Pero ¿habrán durado hasta ahora? Eso es lo que no podemos asegurar, pues después de su vuelta a España de sus vacaciones han subido varias fotos en los mismos lugares, pero también han surgido rumores de ruptura e incluso algunos se atreven a señalar que Javi podría tener ya el corazón ocupado por otra chica.

4. Mario y Laura

Sobre Mario y Laura ha habido pocos rumores y la verdad es que, su paso por La isla de las tentaciones le hacía pensar a todo el mundo que acabarían separados. Sin embargo, unas palabras del de Alicante en el Debate de las tentaciones le dieron la vuelta a la tortilla y llevaron a muchos a barajar la hipótesis de que la pareja siga junta.

Todo sucedió durante una conversación entre Mario y Arantxa Coca, la psicóloga que colabora con el programa. La terapeuta le lanzó varias preguntas al concursante y este, en una de sus respuestas, se refirió a Laura como "mi pareja", algo que muchos interpretaron como un spoiler involuntario. ¿Lo sería en realidad? ¡No lo sabremos hasta que los veamos en el debate final!

5. Cristian y Ana

Cristian y Ana también han tenido un paso truculento por La isla de las tentaciones 5. Sin embargo, hay algunos rumores que, acogiéndose a varias fotografías que podrían estar subidas desde la misma habitación, aunque desde distintos ángulos —los salseos de las redes hablan sobre el mismo suelo y otras características coincidentes—, sostienen que siguen juntos. ¡Habrá que ver qué dicen ellos! De momento, Cristian ya ha jugado al despiste llegando a bromear públicamente con el hecho de tatuarse el nombre de María de los Ángeles en la espalda.