Tini vive un emotivo momento en su último concierto con una persona muy especial sobre el escenario

El último concierto de Tini en el Campo Argentino de Polo conmovió a todos los asistentes que acudieron a bailar y cantar con la intérprete. Y es que, además de todo lo que tenía preparado, también tuvo un invitado muy especial sobre el escenario que no había acudido a cantar, sino a celebrar que el equipo Argentino había ganado el mundial.

Rodrigo de Paul, el jugador de fútbol y pareja de la cantante, apareció en la tarima consiguendo que la artista viviese un emotivo momento que, estamos seguros, no va a poder olvidar. Al parecer, había acudido a ver a su novia junto a su hija cuando Tini le dijo unas tiernas palabras y el público le dedicó una ovación al ritmo de "dale campeón".

Tras esto, con la camiseta de su equipo, acompañó a la interprete que llevaba la misma equipación, sobre el escenario para levantar la copa, recibiendo una ola de aplausos por parte de los asistentes que le recibieron con los brazos abiertos.

Palabras de Rodrigo De Paul hacía TINI luego de finalizar el show de esta noche #TINITour pic.twitter.com/tLpKh39LjP — TINI Data (@TINIData) December 23, 2022

Lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta fueron las palabras que le dedicó a Tini, donde explicó "por qué amo tanto a esta mujer" junto a una anécdota juntos. "La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa", dijo el deportista relatando que cuando perdieron ante Arabia Saudita, la cantante no dudó en coger un avión para verle y darle ánimos.

Tras estas bonitas palabras Tini no dudó en responderle: "Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más". Con esto, los asistentes y ellos mismos vivieron uno de los momentos más especiales que no van a poder olvidar nunca.