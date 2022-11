Tini vive una experiencia inolvidable durante el concierto de Coldplay en Buenos Aires

Si vivir un concierto multitudinario de Coldplay como fan es de por sí una experiencia extrasensorial, imagina hacerlo como artista invitada. Y encima en tu país natal. Anoche, a Tini Stoessel le pasó justo eso: fue la encargada de sorprender a las más de 70.000 que congregó la gira mundial Music of the Spheres Tour en su paso por Argentina.

El estadio Monumental de Buenos Aires fue testigo de uno de los momentos más emocionantes e inolvidables, no solo de la vida de la cantante argentina, sino de la de los fans de ambos artistas.

Tini se ha subido al escenario para interpretar tanto un tema del último álbum de la banda británica, Let Somebody Go, como de su propia discografía, Carne y Hueso. Ambos temas se presentaron ante el público con el acompañamiento del piano, tocado por las manos de Chris Martin, quien se ha atrevido, una vez más con el español (como ya hizo en su show de Bogotá con La Canción, el hit de Bad Bunny y J Balvin).

Según Infobae y otros asistentes al evento, el vocalista calificó la performance de la estrella local de "perfecta, increíble". Ella, emocionada, le respondió: "Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz". Cuando se despidieron, los dos se fundieron en un abrazo ante un estadio a reventar que los ovacionó. "Gracias Tini", señaló Martin.

Todo el Estadio Monumental cantando junto a TINI "Carne y Hueso" mientras Chris Martin de Coldplay toca el piano pic.twitter.com/CfegHgRGg3 — TINI Data (@TINIData) November 2, 2022

Que sigan hablando todo lo que quieran, pero absolutamente nadie le va a quitar todo lo que ella logró por su propio mérito, laburo y esfuerzo. Hoy suma un logro más, cantando una balada propio junto a Coldplay en el Estadio Monumental. Tini Stoessel señores. pic.twitter.com/aqHnUKQxb8 — agus 💋 (@bravetinita) November 2, 2022

Tras el concierto, Tini expresó lo que había vivido mientras reposteaba la historia de Instagram del perfil oficial de Coldplay: "Sigo sin poder creerlo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por esta oportunidad. Fue la noche más inolvidable de mi vida".

Tanto los fans que acudieron a la cita como los que descubrieron la actuación a través de las redes sociales se hicieron rápidamente eco de los vídeos y no duraron en mostrar su orgullo a los cuatro vientos. "Que sigan hablando todo lo que quieran, pero absolutamente nadie le va a quitar todo lo que ella logró por su propio mérito, laburo y esfuerzo. Hoy suma un logro más, cantando una balada propio junto a Coldplay en el Estadio Monumental. Tini Stoessel, señores", publicaba @bravetinita, uno de sus seguidores en Twitter.