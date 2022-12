Abraham Mateo lanza la versión acústica de ‘Quiero decirte’, perfecta para la cena de Navidad

Abraham Mateo se ha enfundado el traje de Papá Noel y nos ha traido dos regalos por el precio de uno. Con la inminente celebración de la Nochebuena y la Navidad, el canante ha estrenado la versión acústica de Quiero decirte. Esta vez, sin la compañía de Ana Mena. Y también ha lanzado junto a Kadec Santa Anna el remix de Afloja.

Con la primera canción, ha pensado claramente en aquellos primos que, después del festín y sus buenas copitas de vino, se arrancaran por villancicos para hacer disfrutar al resto de la familia. Pero, si en lugar de interpretar las típicas canciones populares quieren innovar, siempre pueden cantar este super éxito de 2022.

"No me digáis que esta canción no es perfecta pa la cena de Navidad🎅🏼", ha expresado en su canal de YouTube. Y así, de esta forma tan especial ha deseado un buen fin de año.

Abraham Mateo - Quiero Decirte (Acoustic Sessions)

Con la segunda, Abraham incorpora la parte más melódica al remix de Afloja. El rap de Kadec Santa Anna se nutre así del tinte pop del gaditano para crear un tema totalmente diferente en cuanto a ritmo y estilo. "El junte que nadie se esperaba, y que más va a sorprender y a romper", expresaba el MC barcelonés en redes sociales.

El tema pillado completamente por sorpresa a fans de uno y otro artista. Ni los seguidores de Kadec ni los de Mateo daban crédito a la noticia de su colaboración y, aunque muchos arrojaban sus opiniones antes de conocer el tema, muchos han abogado por esperar a hoy para dar su punto de vista.

Kadec x Abraham Mateo - Afloja Remix

Y tú, ¿con cuál te quedas?