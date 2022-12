¿Dónde es festivo el 26 de diciembre en España?

La Navidad ya está aquí. Aunque aún no hemos podido ser testigos de nevadas en muchas partes del país donde otros años ya estarían teñidas de blanco a estas alturas, ya se palpa en el ambiente que la Nochebuena y la Nochevieja están cada vez más cerca.

Los mazapanes, los árboles de navidad, los belenes y mercadillos navideños, los villancicos, las listas de regalos y, sobre todo, los reencuentros familiares ya han vuelto a nuestras vidas. Para muchos, las navidades resultan algo infiderentes e, incluso, tediosas. Seguro que conoces a más de una persona que detesta la Navidad, ya sea por el gentío en las calles, el repetido All I Want For Christimas Is You o por saltarse la dieta.

Pero la época navideña también tiene sus cosas buenas; y una de ellas son las vacaciones. Según el calendario laboral de este 2022, que recoge un total de 14 festivos como cada año, el mes de diciembre —es decir, el de Papá Noel— ha contado con dos festivos en todo el país: el 6 (Día de la Constitución) y el 8 (Día de la Inmaculada Concepción).

Pero, además, en los calendarios de algunas autonomías aparece resaltado en rojo como festivo otro día extra: el lunes 26 de diciembre. ¿Qué se celebra este día?

Solo la comunidad de Cataluña celebra ese día una festividad local, San Esteban. El resto de regiones que lo fijan como día no laborable no conmemoran a ningún santo, sino que simplemente lo celebran como día libre en la oficina porque, como este año el 25 de diciembre (Navidad) cae en domingo, el festivo se traslada al día siguiente.

Comunidades donde es festivo el 26 de diciembre

Como ya hemos adelantado, el lunes 26 de diciembre de 2022 no es un festivo a nivel nacional, lo que significa que no todas las comunidades autónomas celebrarán esta jornada como libre. Estas son las 13 zonas que sí lo tendrán como festivo:

Andalucía

Aragón

Asturias

Islas Baleares

Islas Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña (San Esteban)

Extremadura

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Navarra

La Rioja

Melilla

Es decir, que las únicas regiones restantes de España donde no se celebra el 26 de diciembre son Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Ceuta.

¿Es festivo el 2 de enero de 2023?

Pero estas no son las únicas jornadas no lectivas que nos podemos encontrar estas navidades. Según el calendario del año que está a punto de comenzar, habrá otro día de regalo y descanso para muchos españoles.

El lunes 2 de enero algunas comunidades autónomas lo tienen marcado como festivo, puesto que se traslada la fiesta del 1 de enero (Año Nuevo) que en 2022 cae en domingo, es decir, que el Año Nuevo cae en fin de semana.

Estas son las comunidades donde sí es festivo el lunes 2 de enero de 2023: Andalucía. Aragón, Asturias, Castilla y León y Región de Murcia.