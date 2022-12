Alice Kellen nos confiesa los 5 libros que ha leído este 2022 y le han dejado huella 

Alice Kellen se ha convertido en una de las autoras consolidadas de nuestro país gracias a sus novelas románticas. Con cada historia ha demostrado que tiene la sensibilidad para hacernos vivir otras vidas con sus personajes. Además, ninguna es igual a la anterior y mantiene esa capacidad de sorprendernos continuamente.

Y como buena autora, es una gran lectora y ha seleccionado para nosotros 5 de los libros que ha leído este 2022 y le han gustado mucho. Recomendaciones para Papá Noel o los Reyes Magos que esperemos que llenen sus sacos con libros, estos u otros.

#1. Nada se opone a la noche. Delphine de Vigan.

Me encantó. Es una novela un poco ficcionada, pero autobiográfica sobre la salud mental. Lo escribe la autora sobre su madre que era bipolar y cómo lo vivió ella. Escribe la historia de su madre desde que es una niña, luego empieza a aparecer ella en el relato porque nace y cómo se vive con una madre, y la vejez y su relación. Lo hace de una manera muy sincera. Me gustó mucho. ¿Sabes este tipo de autoras que sabe encajar la palabra perfecta en la frase perfecta y no sobra ni faltan frases? Es ese tipo de autoras, no lo embellece, pero tampoco es cruel. A mí me llegó.

#2. Los ingratos. Pedro Simón.

Es mi mejor lectura de este año. Me rompió. Empecé y me parecía una novela bien, normal, y llegué a la mitad y me rompió. Pensé que sería una cosa mía, pero luego se la di a leer a mi padre, se la di a leer a mi pareja y también acabó llorando. Es maravillosa. Es super sencilla, pero de esta manera compleja.

#3. Poeta chileno. Alejandro Zambra.

Me pareció muy original. Al final habla un poco de la poesía en Chile, que para ellos es como algo muy importante. El protagonista empieza una relación con una chica que conoce del pasado y esta chica tiene un hijo y él lo cría desde los 6 a los 13 años, es su padre, habla del padrastro y lo que implica. Luego esa relación se rompe y ¿qué pasa con ese vínculo? Esa persona desaparece. Es una persona que ha estado en un momento de tu vida y ha habido un vínculo muy importante y me gustó mucho el planteamiento y todo lo rodea la poesía chilena. No me lo había planteado, pero es un gran conflicto, cómo se afronta.

#4. Charlotte. David Foenkinos.

Es una historia real. El autor se documentó sobre una pintora que se llama Charlotte y te cuenta su vida, pero te la explica… es difícil de explicar. No es una narración continua, está en columnas, una frase, una frase, una frase. Es curioso, nunca había leído algo así. Se lee muy rápido.

#5. Vía revolucionaria. Richard Yates.

Hay una película (Revolutionary Road). Me parece tan inteligentemente escrito. Vi la película muy pequeña y no me acordaba, probablemente no la entendí en ese momento. Me ha pasado mucho esto de que con 16 años tenía muchas ganas de ver cosas, pero no las entiendes igual. He vuelto a ver muchas cosas, me pasó mucho con la trilogía de Antes del amanecer.