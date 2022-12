Avance semanal de 'Tierra Amarga' en Antena 3': las secuelas del secuestro y más 

Tierra Amarga continúa viviendo uno de sus momentos más agridulces. Pese a que la Navidad lo está eclipsando todo, bien es cierto que esta ficción sigue manteniendo su hueco en la parrilla televisiva. Es cierto que hoy 26 de diciembre es fiesta en muchos sitios de nuestra geografía española; en otros, en cambio, es considerado un día lectivo. Lo que significa que no hay mejor plan para pasar la tarde de descansando viendo tu serie de Antena 3 favorita.

En los últimos capítulos de Tierra Amarga la tensión no ha parado de crecer, ya que los hombres de Çolak secuestraron a Züleyha aunque Mehmet acude a en su ayuda. Por si fuera poco, la relación entre ellos parece tambalearse, pero al final lograr solucionar todas sus diferencias y se reconcilian.

Además, Bahap también se muestra cada vez más obsesionado con Züleyha y esta se acaba enterando de sus intenciones. Como ves, la trama se cerró en los anteriores capítulos con muchas cosas todavía en el aire, algo que esperemos que en los próximos episodios vaya encauzándose.

Recuerda que todas las tardes de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas podrás disfrutar de un nuevo episodio de tu serie favorita. Aquí te dejamos un avance para que la espera se te haga más llevadera.

Lo que pasará en el capítulo de hoy en Tierra Amarga

Capítulo del lunes de 'Tierra Amarga'. / Atresmedia

La semana arranca fuerte y Betül no se rinde y le pide a Hakan una considerable cantidad de dinero, concretamente, cinco millones. Paralelamente, Mehmet lee la famosa carta y se entera que esta pertenece a Betül.

Çolak que tampoco s eda por vencido en ninguno de sus planes no le pierde la pista a Betül y le llega a decir que al final acabará cayendo en sus brazos. El capítulo del lunes arranca con avances en la trama de esta serie turca, el último en añadirse a la lista es que Behap se siente mal por haber desvelado la verdadera identidad de Mehmet. ¿Cómo acabará esto? ¡Lo sabremos en los siguientes capítulos de la semana!

Otras series turcas en español

Si eres un fan incondicional de Tierra Amarga y de todas series turcas, tienes que saber que en España muchas plataformas incluyen esta oferta de entretenimiento en cartelera, incluidos los servicios de streaming de algunos grupos audiovisuales, como pueden ser Atresmedia Player, además de Netflix y Amazon Prime Video.

Para que te hagas una idea, se pueden ver hasta más de seis decenas de series y telenovelas turcas. Algo que seguro irá aumentando en los próximos años, ya que cada vez son más los aficionados a estas producciones que se extienden por todos los rincones del mundo, pero en especial en España, que todo apunta a que es un fenómeno imparable.

Puedes volver a vivir historias de amor imposible con la intensidad y dramatismo propio de las ficciones otomanos. Para ello, aquí te dejamos algunos de los títulos disponibles para ver en castellano en las plataformas online: Love is in the air, Inocentes, La hija del embajador, Hakan el protector, Lobo, Madre, Amar es primavera, Mi hija, Habitación 309, Fatmagul, Fatma, Chibato y Nos conocimos en Estambul. ¡Toma nota y no te pierdas ninguna!