Avance semanal de 'Tierra Amarga' en Antena 3': todo lo que llegará tras las trágicas muertes

Tierra Amarga está viviendo uno de sus momentos más agrios. Durante la pasada semana los espectadores de la exitosa serie turca de Antena 3 tuvieron que despedirse de Saniye y Gülten, dos personajes que abandonaron la ficción después de fallecer a causa de un dramático atropello que les costó la vida y que ha tramuatizado a gran parte de quienes, en la ficción, compartían escenario con ellas.

Pero esto no ha sido todo. En los últimos capítulos la tensión ha ido en aumento en distintos planos: Fikret ha descubierto algo terrible sobre su tío que jamás imaginó y los nervios se le han puesto a flor de piel y Hasmer Çolak ha recibido amenazas de muerte...

Lo que pasará esta semana en Tierra Amarga

En los próximos capítulos de Tierra Amarga no faltarán los sobresaltos y la mayoría de la trama se centrará en la guerra personal que se ha abierto entre Colak y Züleyha (Hilal Antibilek), quienes serán los verdaderos protagonistas de la semana en Antena 3.

En un intento de vengarse los hombres de Colak le tenderán una trampa a Züleyha y la secuestrarán sin mostrar sus verdaderas intenciones... por lo que esta quedará su merced esperando que no la torturen ni la maten. Sin embargo, todo estará en manos de sus secuestradores.

Por otro lado, los celso de Fikret volveran a ser los grandes protagonistas de la serie. El joven volverá a las andadas y aun sabiendo que el compromiso que unía a Mehmet y a Züleyha se ha roto, seguir viéndolos el uno al lado del otro le hará rabiar e incluso le llevará a montar otro de sus desagradables numeritos... La realidad es que Fikret no parece capaz de pasar página y eso quedará bien claro esta semana.

Otras series turcas que puedes ver en español

Si eres un apasionado de las series turcas te gustará saber que en nuestro país se pueden ver más de 60 títulos filmados en el país otomano doblados al español o con subtítulos en nuestro idioma. De hecho, el éxito de este tipo de formatos es ya tan global entre el público español que, además de poder ver telenovelas de este tipo en Antena 3, Divinity y Nova, también pueden disfrutar de ellas los clientes de las plataformas de vídeo por streaming Netflix y Amazon Prime Video, donde cada vez la oferta es más grande.

Además de Tierra Amarga, en España se puede disfrutar en este momento de series turcas en español como Fatmagul, Madre, Habitación 309, Inocentes, La hija del embajador, Love is in the air, Huérfanas, Mi Hija, The Gift, Mujer, Luz de esperanza, Me robó mi vida, El hombre equivocado, Ada Masali (El cuento de la isla), Fugitiva, Dulce Venganza y muchas series más. ¡Todas ellas gratis o pagando una pequeña suscripción a las plataformas!