Así es el cheque de 200 euros para familias que ha aprobado el Gobierno

El Consejo de Ministros, liderado por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha cerrado el año con la aprobación este mismo martes 27 de diciembre de un paquete de medidas con el que el pretende ayudar a los ciudadanos a paliar los efectos adversos que la crisis energética derivada de la Guerra en Ucrania está teniendo sobre la economía de las familias, que está siendo duramente castigada por una inflación que alcanza en estos momentos el 6,8%.

Con el objetivo de hacer que esta cifra descienda y de mejorar las perspectivas económicas del país de cara al 2023, tal y como recoge la Cadena Ser, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han llegado a un acuerdo para aprobar la creación de un cheque de 200 euros destinado a ayudar a pagar la cesta de la compra a las familias más vulnerables y para congelar los precios del alquiler en los contratos pendientes de renovación.

El cheque de 200 euros, la medida que más interés está generando entre la población, irá destinado a las familias con rentas que no superen los 27.000 euros, quienes podrán cobrarlo en un pago único siempre y cuando cumplan los requisitos de no tener un patrimonio que supere los 75.000 euros y no reciban una pensión no contributiva o el ingreso mínimo vital IVM.

El Presidente ha sostenido en una comparecencia pública para hacer balance del año posterior al Consejo de Ministros que el cheque único aprobado por el Gobierno beneficiará a 4,2 millones e hogares de todo el país. Sin embargo, esta cifra podría ser más grande según los cálculos de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales dependiente de Nacho Álvarez, desde donde han apuntado que los hogares beneficiados podrían llegar a ser hasta 5 millones.

Congelar el alquiler durante seis meses

Por su parte, el acuerdo de los socios de gobierno sobre el alquiler establece una congelación de precios para aquellos contratos en vigor que estén pendientes de renovar en los próximos seis meses, lo que significa que los inquilinos a quienes les venza su contrato entre enero y junio de 2023 no sufrirán ninguna subida ligada al IPC.

Del mismo modo se ha establecido que se extiendan a 2023 varias medidas aplicadas sobre la energía como la rebaja al 5% del IVA de la luz y el gas o la suspensión del impuesto especial sobre electricidad.

Se acabó la ayuda a la gasolina

Por último, el Ejecutivo también ha aprobado el fin del descuento de 20 céntimos por litro que se viene aplicando sobre la gasolina y el diésel desde el pasado mes de abril. A partir de enero de 2023 solo podrán beneficiarse de esta rebaja los profesionales para quienes su uso sea esencial, entre quienes se encuentran los transportistas, los ganaderos, los agricultores y los pescadores. Los demás conductores deberán pagar el precio que marca el surtidor de cada gasolinera o estación de servicio.