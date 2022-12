El reencuentro de 'La Isla de las Tentaciones': el lío amoroso de Sara, Carmen y Manu y otras parejas

Aunque hace una semana los espectadores pudieron ver en directo desde Telecinco las hogueras finales de La Isla de las Tentaciones 5, descubriendo así las parejas que se fueron juntos y las que no, en la vida real ya han pasado tres meses desde que los concursantes abandonaron la isla.

Para conmemorar este momento, la cadena ha querido mostrar a los seguidores del reality cómo es la vida de los concursantes y, sobre todo, qué ha sido de las parejas: ¿quiénes siguen juntos y quiénes han roto? ¿Qué ha sido de los tentadores y tentadoras?

En esta ocasión, en plenas vacaciones de Navidad y a punto de finiquitar el año 2022, Telecinco ha decidido instaurar la denominada 'Semana de las tentaciones' y el reencuentro de La Isla de las Tentaciones se divide en tres días: lunes, martes y miércoles. El jueves 29 de diciembre tendrá lugar el Debate Final.

Los primeros en estrenar reencuentro y en verse las caras después de abandonar la isla entre lágrimas y muchos desfogues, han sido las parejas de Tania y Samuel y Sara y Manuel.

Manuel está conociendo a Carmen tras dejar a Sara al día siguiente

No estuvieron presentes en la última hoguera porque fueron expulsados de la quinta edición y se marcharon juntos de Honduras, de la mano. Sin embargo, este lunes, ante Sandra Barneda, la actitud de estos enamorados fue bien distinta.

Fue Sara la que empezó a explicar su situación: "Vino a mi casa con lágrimas en los ojos y me dijo que era la mujer de su vida, pero que necesitaba tiempo para pensar en su futuro".

Al reencontrarse con su anterior pareja en la sala, Sara negó el saludo a quien un día fue su novio y le echó en cara a Manu su forma de marcharse. "No te has despedido y yo le estuve llorando meses a un fantasma. Me has condenado a una tristeza que no me merezco", soltó ella.

Asimismo, Sara calificó de "sinvergüenza" a su ya expareja tras haber roto con ella y no haber vuelto a responderle a un mensaje siquiera y apunta a que la ruptura llegó "al día siguiente" de abandonar República Dominicana.

Manu, por su parte, parecía tener un motivo. Después de separarse de Sara, el excocursante contó a Sandra Barneda que actualmente está conociendo a una de las tentadoras: Carmen. "Empecé a hablar con ella tres semanas después. Bajé en las fiestas de Málaga porque necesitaba desconectar. Allí empezó algo. Estamos hablando, conociéndonos", explicó.

"Ahora mismo estoy ilusionada", respondió a su vez Carmen a la pregunta de cuáles son sus sentimientos hacia el exparticipante. Pero en el reencuentro también salió a la luz otro nombre por el que la tentadora pareció suspirar más; Mario. "Yo ahí mentalmente estaba cohibido", se sinceró Manu sobre su paso por el programa.

Tania y Samuel: idas y venidas con Hugo de por medio

Otra de las parejas que han arrancado la primera parte del reencuentro de La Isla de las Tentaciones 5 fue la de Samuel y Tania. Ambos cayeron en la tentación estando en las villas, pero fue ella quien tomó la decisión de irse sola para "aclararse".

Ahora, tres meses después de ese momento del que ambos salieron empañados en lágrimas, Tania reconoció ante las cámaras que en este tiempo ha habido más de un acercamiento entre ambos. Uno de ellos tuvo lugar, concretamente, en el avión de vuelta a España.

Eso sí, la exconcursante admitía que tampoco quería cerrarle las puertas al soltero Hugo Paez: "No quería dejarlo así como así". Aunque se vieron durante un tiempo, Tania seguía teniendo a su ex en la cabeza, hasta el punto de que durante un festival tuvo un enfrentamiento con una de las tentadoras, Jessica: "Me enfadé y le eché la copa encima".

Esta misma soltera apareció poco después en el reencuentro para dar su versión, pero Samu aseguró que no había tenido nada con ninguna tentadora y soltó un dardo envenenado a Tania: "No quiero ni mirarla, me ha hecho muchas cosas fuera".

Pese a todo, Tania y Samu parecieron bajar los humos cuando llegó el momento de despedirse. "Te quiero mucho, los dos nos hemos equivocado y de verdad que te deseo lo mejor, quiero que esto se quede aquí", se sinceró ella.

"Me cuesta porque es la persona que más he querido en mi vida, sigo pensando en ella, la miro mucho por redes", soltó él en el momento de abrazarse con su expareja.