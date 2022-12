Pelayo Díaz le pide perdón a sus compañeras de ‘Cámbiame’: “Dos no se enfadan si uno no quiere”

Ya han pasado más de cuatro años desde que Cámbiame dejó Telecinco. Sin embargo, sus jueces han vuelto a la escena después de que Cristina Rodríguez confesara en público su actual distanciamento con Pelayo Díaz, quien apareció hace unos días rompiendo su silencio para responder a su excompañera. Ahora, después de pensarlo bien ha vuelto a Socialité para pedir perdón.

Durante el programa, habló de las causas por las que se había perdido el contacto con sus dos amigas: "Cuando me preguntáis qué pasó en Cámbiame, yo lo que creo es que cogí la granada, quité la anilla y la tiré", relató. Estos hechos se remontan a la última etapa que atravesó el programa y que hizo que su relación con Cristina saltara por los aires: "Esto pasó en el programa. Para mí no fue tan gordo, pero como nunca lo llegamos a hablar... Yo asumo mi parte de responsabilidad. Ojalá en ese momento hubiera tenido madurez y no hubiera cogido una 'perreta' como pienso que cogí al ver que se acababa mi programa".

Desde este momento, Pelayo recuerda que "estaba todo muy tenso", pues sentía que le atacaban "por todas partes" y que lo único que podía hacer para defenderse era "un ataque", metiendo a Natalia Ferviú en los acontecimientos: "Lo que pasó fue lo suficientemente duro para que dos personas no me hablen desde entonces".

¿Posible reconciliación?

Tras explicar lo sucedido, el diseñador se sinceró y admitió que ahora ha madurado y es "otro Pelayo", mostrándose conciliador para acercar posturas y retomar una posible amistad: "Ya me puse en contacto con ellas por privado y no obtuve respuesta, así que lo hago públicamente para decirles que me disculpen si les ofendí en algún momento. Si ellas quieren hablar, estoy dispuesto a hablar. Y si no quieren, lo entiendo perfectamente y por mí no hay ningún problema".

Aunque haya aceptado su parte de culpa en todo aquello, el juez también acepta que no todo fue por su culpa y que las otras partes también tienen su responsabilidad: "Tampoco quiero que la gente dé por hecho que todos los huevos están en una cesta. Yo solo puedo pedir disculpas por mí, por lo que he hecho, pero dos no se enfadan si uno no quiere".

Incluso, desveló lo dolido que estaba por las duras declaraciones que había dado Cristina: "Ella no dijo ninguna mentira. Abusó un poco de sinceridad, me dolió que dijera que no me saludaría".

No todo es malo, porque también recuerda los buenos recuerdos que tiene de su paso por el programa de Telecinco: "Cristina y yo hemos pasado muy buenos momentos y nos entendíamos muy bien. Cuando pienso en Cámbiame pienso en los comienzos, en cuando dimos las Campanadas... Si ellas en algún momento ven que es el momento de reencontrarnos estaré encantado. Sé que ellas también están en un buen momento personal, así que igual sería el momento", sentencia.