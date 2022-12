Agoney asegura que fue “novio” de Raoul OT 2017 y él lo niega: “El beso se nos aconsejó darlo” 

El mundo de Operación Triunfo no deja de estar en boca de todos, no solo por todos los triunfitos que han conseguido arrasar en el panorama musical, sino por todas las polémicas que tras muchos años siguen abiertas. La última sin ir más lejos la de Virginia Maestro, que participó en la edición de 2008 junto a Pablo López y que, tras las declaraciones de Esther Aranda que la dejaban en muy mal lugar, ya que la tachaba de "mustia" y de no tener gracia ninguna. Ahora parece que el foco mediático se ha centrado en la supuesta historia de amor que surgió entre Agoney y Raoul Vázquez, participantes de Operación Triunfo 2017.

En las últimas horas, una usuaria de Twitter ha rescatado un vídeo del pasado mes de marzo de Agoney en un acto público, en el que este habla abiertamente de su relación con el otro ex triunfito: “No me dejaban besarme con Raoul, que era mi novio entonces”. Rápidamente, todas las miradas se han centrado en Raoul que supuestamente ha decidido compartir un texto a través de Telegram para después eliminarlo, sin saber el revuelo mediático que esto iba a ocasionar.

“ (...) Agoney y yo no éramos pareja en OT 2017”, ha expresado el catalán para después aclarar que el “el beso” que se dieron respondía a un consejo que le dieron dentro del propio programa: “A estas alturas del programa te juegas mucho y tu canción es muy plana y no te luces”. Para más inri, Raoul ha explicado que el talent no mostró resistencia alguna, ya que en palabras de él “siempre estuvieron a favor” de que algo así sucediera.

“Fue TVE quien nos pidió que no nos morreáramos, sino que solo nos besáramos elegantemente”, ha detallado el cantante, que se ha despedido con un “hasta aquí mi historia”.

LO QUE ACABA DE DECIR RAOUL DEL BESO CON AGONEY?! ME QUEDO MOERTA pic.twitter.com/RKY3wz6M49 — 𝐥𝐚𝐢𝐝𝐚🤠 (@laidacobo_) December 26, 2022

El beso más aplaudido de la edición

Cabe recordar que, en su momento, La 1 de TVE fue muy alabada por mostrar en prime time el beso entre dos promesas de la música. Esta imagen fue tomada con un ejemplo para mostrar la visibilidad en una cadena pública, que se suma a la que Marina y Bastian protaganizaron por este mismo motivo.

Raoul Vázquez y Agoney se fundieron en un tierno beso al finalizar su actuación, lo que desató la euforia del público minutos después. Los dos artistas interpretaron Manos Vacías de Miguel Bosé y Rafa Sánchez, una melodía que habla abiertamente sobre el amor entre dos hombres del mismo sexo.

Echando la vista atrás, durante los ensayos para esta actuación estelar, Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi, los profesores de la escuela) les propusieron finalizar su show con un apasionado beso. Algo que parece que cumplieron a rajatabla y que los llevó a ser bautizados como Ragoney, un término que impuso la mismísima Noemí Galera.