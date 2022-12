Lydia Lozano revela el gran misterio de Julio Iglesias: ¿cómo se encuentra?

En los últimos meses ha habido una pregunta que ha dado muchas vueltas en los medios: ¿Qué le pasa a Julio Iglesias? Hace más de 120 días que no aparece públicamente y tampoco se sabe nada de él, por lo que muchos rumores apuntarían a que se debe a algún que otro problema de salud.

A sus 79 años es uno de los artistas españoles con más recorrido tanto a nivel nacional como internacional. Durante toda su carrera pública ha vendido más de 300 millones de discos, sin embargo, desde hace más de tres años no se ha vuelto a subir a los escenarios. Su último concierto fue en Chicago de 2019 y, según algunos comentarios, el no poder caminar y el ir en "una silla de ruedas", le estarían impidiendo el regreso.

Pero, ¿cuánto de estas informaciones son verdad? ¿Cómo está realmente Julio Iglesias? ¿Tiene alguna enfermedad degenerativa? Lydia Lozano ha desvelado todos los secretos del compositor y ha revelado cómo se encuentra.

Todos los detalles de ¿su regreso?

Era su hijo, Julio José Iglesias, quien aseguraba hace unos meses que está muy feliz y mejor que nunca viviendo en Bahamas. No obstante, su desaparición no ha hecho más que avivar los rumores de que no todo iría tan bien como pretendían aparentar.

Javier Santos, el presunto hijo de Julio Iglesias, se ha sentado en el plató de Sálvame dispuesto a contar cómo se siente tras la indiferencia y el rechazo de su padre. El joven no pierde la esperanza de que algún día su padre quiera tener contacto con él. Aun así, sabe que su padre ha preguntado por él en varias ocasiones, pero, como cualquier ser humano en el mundo, no tiene ni idea de dónde ni cómo está el artista. Sin embargo, ha sido la colaboradora, Lydia Lozano, quien ha respondido a todas las preguntas.

La televisiva ha recibido un mensaje que aclaraba todo el misterio. Es cierto qe Julio está en las Bahamas y que está en perfecto estado de salud rodeado de sus familiares en estas fechas tan señaladas para celebrar la Navidad. Pero, para sorpresa de todos, el artista está a punto de regresar a los escenarios. Si no hay ningún contratiempo, el próximo mes de febrero anunciará las fechas de sus conciertos y lanzará un nuevo álbum con una recopilación de sus grandes éxitos.