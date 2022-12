Quevedo desvela en el canal de Ibai Llanos algunos detalles de su próximo disco: así suena su nuevo adelanto

Quevedo continúa en lo alto de la ola musical, algo que ha demostrado La Playa del Inglés junto a Myke Towers o el Sold Out que acaba de poner en las cuatro fechas que anunció hace unos días. Nadie quiere perderse lo último del canario, por lo que Ibai Llanos le ha invitado a su canal de Twich donde han charlado de lo nuevo que se trae entre manos.

2022 ha sido su año, algo que él mismo ha reconocido durante el directo que acumulaba más de sesenta mil personas que no querían faltar a la esperada cita. Una cita en la que se desvelaron nuevo detalles del disco del cantante y la promesa musical española por la que apuesta para 2023.

"Quedan días"

Un tema que no podía faltar en la conversación entre Quevedo e Ibai era su nuevo disco. Un disco del que todos sus seguidores están pendientes y del que quieren conocer todos los detalles, especialmente ahora que ha lanzado las fechas de su primera gira.

"Tendrá 16 temas, de los que ya hay cuatro adelantos", comenzó a explicar. Con esto se refería a canciones como Vista al Mar, Punto G, Sin Señal o Playa del Inglés. Sencillos que ya están en las mejores posiciones de las listas de éxitos y que no pueden faltar en la pista de baile.

También confirmó que iba a contar con tres colaboraciones junto a artistas españoles. Una declaración que ha hecho enloquecer a sus seguidores al confesar que tenía sorpresas que nadie se podía imaginar. El nombre que más suena en las redes sociales es el de Aitana por el comentario que hizo la cantante cuando confesó que quería conocer en persona al canario. ¿Será ella una de las colaboraciones?

COMO SUENA ESO SACA EL ALBUM YA QUEVEDO pic.twitter.com/mVGXvUktp7 — 𝒆𝒓𝒊𝒄 🎅🎄 (@ericgarciia__) December 26, 2022

"Bueno mira, te voy a poner un mini principio de un tema del disco", soltó de repente el rapero. "¿Sii?", fue lo único que pudo decir Ibai ante la sorpresa de todos los que estaban conectados y que no se esperaban que terminarían conociendo un fragmento en primicia del nuevo álbum.

Su apuesta a promesa musical 2023

Con el 2023 a la vuelta de la esquina también ha dejado el nombre que, según él, es la nueva promesa española que arrasará en la escena musical el año que viene. Su nombre es Saiko y ya lo hemos escuchado en más de una ocasión. Como por ejemplo en Jordan 1 junto al canario o en Humedad Remix junto a Lola Índigo.

"Esto son cosas que pienso yo y no suelo fallar en predicciones", con estas palabras Quevedo dejaba claro que siempre acierta y con su compañero no va a ser diferente. "Saiko 2023 es suyo. Lo que a lo mejor he supuesto yo en España en 2022, el 2023 es de él", confesaba mientras Ibai matizaba que en YouTube ya contaba con muchas visualizaciones, por lo que podría estar en el momento de auge en su música.