Abejas que detectan minas

1#. ¿Sabías que…en solo 10.000 metros cuadrados de bosque tropical de la Amazonia hay más tipos de árboles que en toda Europa?

Este ecosistema de más de siete millones de kilómetros cuadrados, capaz de generar su propia lluvia, influye en el clima global y es uno de nuestros últimos frenos de emergencia frente al cambio climático. Aun así, observamos con indiferencia su destrucción. "El Amazonas es el refrigerador del planeta, su aire acondicionado. Si lo destruimos, tendremos consecuencias a nivel global. No somos conscientes de que todos formamos parte de un mismo planeta. Todo está interrelacionado de formas que no llegamos a entender”, explica Encarni Montoya, investigadora de Geociencias Barcelona.

2#. ¿Sabías que…las abejas pueden ser entrenadas para detectar minas terrestres con mayor eficacia que los perros rastreadores?

Estos insectos son tan increíbles que también entienden el concepto de cero y pueden sumar y restar números. Pero lo más importante es que desempeñan un papel crucial en la polinización para garantizar un suministro constante de frutas y verduras frescas. Sin ellas y otros polinizadores la Tierra sería un planeta desértico, algo de lo que no nos estamos enterando ya que actualmente tienen serios problemas. Diferentes estudios han descubierto disminuciones sorprendentes en sus poblaciones, y las Naciones Unidas estiman que medio millón de especies podrían perderse a mediados de este siglo debido a la pérdida de hábitat y de las fumigaciones.

3#. ¿Sabías que…el lobo es uno de los mejores padres de todo el reino animal?

El lobo gris no solo es uno de los más fieles del reino animal, también es uno de los mejores padres, se preocupa por alimentar a su pareja tras el parto, se encarga del cuidado de la cría y de su entrenamiento en la caza y la supervivencia. Otro súper padre es el pingüino emperador, ya que es capaz de mantener un huevo durante todo el invierno en la Antártida, a temperaturas bajo cero y sin moverse ni comer. ¿Otro macho sobresaliente como cuidador? El zorro rojo, que alimenta a su familia, madre e hijos, durante los primeros tres meses. Este padre busca alimento cada 4 horas para todos ellos y además es quien enseña a las crías a cazar y sobrevivir.

4#. ¿Sabías que...los ejércitos de EEUU y Rusia utilizan los delfines como arma de guerra?

Los militares utilizan sus habilidades de comunicación para mantener el dominio submarino. Su entrenamiento como soldados marinos comenzó en la década de los 60. Sus tareas son apoyar a los ejércitos navales en la búsqueda de minas submarinas, recuperar torpedos utilizados e, incluso, en “cazar” buzos enemigos gracias a sus habilidades de comunicación, basados en el sónar. Corea del Norte o Rusia también entrenan delfines. Por supuesto, numerosos colectivos consideran inmoral el uso de animales para participar en guerras.

5#. ¿Sabías que…en Austria el gobierno paga para reparar las cosas y no tirarlas?

Se llama bono nacional de reparación y subvenciona el 50 por ciento de los costes de reparación de equipos electrónicos y eléctricos, con un tope de 200 € por producto. Gracias a esta iniciativa se evita que miles de artículos vayan directamente al depósito de la chatarra, y también es una forma de luchar contra la obsolescencia programada. La bonificación se centra en los aparatos electrónicos, que es el flujo de desechos de más rápido crecimiento en el mundo desarrollado.

