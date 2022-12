‘All I want for Christmas Is You’ de Mariah Carey recibe un nuevo premio nunca antes otorgado

Mariah Carey siempre será la encargada de dar la bienvenida a la navidad con su famosa canción All I want for Christmas Is You que se estrenó hace ya 28 años. El tema es el himno navideño en multitud de hogares y ha conseguido volver a los primeros puestos de las listas después de la celebración de Navidad.

Sin embargo, este año no se queda ahí, pues ha conseguido un nuevo premio que no se había otorgado antes. Un reconocimiento de Billboard que vuelve a demostrar que se trata de un sencillo que no pasará de moda y que siempre nos acompañará en la época más fría del año.

Hace unas horas, la propia cantante nos anunciaba en sus redes sociales que su tema estrella había conseguido un nuevo récord en este 2022. Según Billboard, se trata de la canción que más tiempo ha conseguido mantenerse en el número uno en el Hot 100 con 90 semanas. Además, Mariah terminará el año en el primer puesto, por delante de Last Chritmas dentro del Billboard Global 200.

"No puedo creerlo"

Tras recibir la información, Carey no ha podido contener su alegría y ha querido compartir la buena noticia con todos sus seguidores lanzando un agradecimiento públicamente. "Ni siquiera puedo creerme esta noticia...", empezaba diciendo emocionada.

"¡Estoy saltando arriba y abajo en la nieve! Mientras tanto, Cha Cha está nadando y Mutley está aullando como un niño corriendo en círculos sintiendo nuestra energía", contaba haciendo referencia a sus mascotas en el post de la noticia.

Con este éxito, Mariah ha conseguido recaudar millones que, según la revista Forbes, solo con este tema habría alcanzado un total de setenta y dos millones de dólares. Además de ser la banda sonora de Love Actually, la película más navideña de la historia.