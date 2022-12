Mariah Carey y ‘All I Want for Christmas Is You’ baten récord en Nochebuena

Si hablamos de villancicos navideños, hay uno que resuena en nuestra memoria y que año tras año, seguimos escuchándolo en muchos y muy diversos lugares. Mariah Carey lleva varias décadas siendo la reina de la Navidad con All I want for Christmas is you, todo un himno que fue compuesto en 1994 y que hoy en día sigue sonando compulsivamente en centros comerciales, supermercados, programas de televisión y trasciende de gustos musicales y de generaciones.

El villancico de Mariah Carey sigue de plena actualidad, y buena prueba de ello es que ha conseguido batir un nuevo récord. Se ha convertido en la canción más reproducida en un solo día en la historia de Spotify. Fue el pasado 24 de diciembre, el día de Nochebuena, cuando ha llegado a la friolera cifra de 21.270.000 reproducciones en la plataforma de streaming especializada en música.

De esta manera, ha superado a Easy On Me, el single de Adele, que se estrenó con un enorme éxito en Spotify. Curiosamente, el otro gran villancico pop de la historia, Last Christmas de Wham!, está en el tercer puesto de esta lista con 19 millones de reproducciones en ese día tan señalado del calendario.

La artista no ha tardado en reaccionar a este récord, y lo ha querido agradecer en sus redes sociales. "¡Feliz Navidad a todos! No esperaba despertarme con esta increíble sorpresa", escribió Carey en una publicación en Instagram, acompañada de un montón de emojis inspirados en la Navidad.

El villancico más rentable de la historia

El himno navideño popularizado por Mariah Carey fue compuesto en 1994 por el músico Walter Afanasieff, y ambos comparten los derechos de la canción, un tema que ha generado millonarias ganancias a los compositores y a su sello discográfico.

Tal y como recogen datos de Luminate, durante el pasado año 2021, All I want for Christmas is you obtuvo 1.747 millones de reproducciones en Estados Unidos, lo cual, traducido en ingresos, habrían generado alrededor de 1,36 millones de dólares para Carey y su discográfica, Sony Music.

Biggest single day stream peaks of all-time on the global Spotify chart:

#1 All I Want For Christmas Is You 21.27M

#2 Easy On Me 19.75M

#3 Last Christmas 19.07M

#4 Anti-Hero 17.4M

#5 Rockin Around the Christmas Tree 17.28M

#6 Lavender Haze 16.4M

#7 As It Was 16.1M — chart data (@chartdata) December 25, 2022

Además, con las reproducciones alrededor del mundo, All I want for Christmas is you habrá recaudado casi cuatro millones de dólares, mientras que sus royalties de publicación habrían generado 1,66 millones de dólares.

All I Want For Christmas Is You ha sido coescrita y coproducida por Mariah Carey y Walter Afanasieff para incluirse dentro del cuarto álbum de estudio, Merry Christmas en 1994. No fue hasta 2003 cuando la canción recobró su popularidad gracias a la película navideña, Love Actually.