El plan de Cristina Pedroche hasta las Campanadas tras conocerse que está embarazada

Podríamos pensar que es toda una inocentada propia del día que es hoy, el Día de los Santos Inocentes, pero todo apunta a que es una noticia de lo más inesperada, aunque real: Cristina Pedroche y Dabiz Diverxo serán padres el próximo año.

Ha sido la revista Lecturas la encargada de dar este bombazo tres días antes de que la colaboradora se suba al balcón de la Puerta del Sol y despida el año con todos los espectadores. Una exclusiva con la que le habría roto todos los esquemas a la Pedroche que ya tendría todo preparado para anunciar su embarazo.

Lo que no sabíamos es que durante estos días Cristina ya habría dado alguna pincelada que otra sobre lo que se venía. Unas palabras que ahora cobrarían más sentido que nunca. La presentadora habría apostado por un look para las Campanadas apropiado para dar a conocer la noticia.

La reacción del entorno de Cristina Pedroche

Sin duda ha sido toda una sorpresa. Nada nos hacía pensar que el año fuese a terminar tan bien para la comunicadora y el chef. Un embarazo que ha pillado por sorpresa a todos, excepto a sus más allegados, quienes están "muy felices", según ha podido saber la revista SEMANA.

Su círculo más cercano sí eran conocedores de la noticia, aunque lo llevaban en el más absoluto silencio: "Nos extraña que no haya salido antes, cada vez era más evidente", y quizás lleven razón viendo los últimos looks oversize que ha llevado Cristina Pedroche. Sin embargo, y visto lo visto, hay cosas que por mucho que uno quiera, no se pueden ocultar.

Cristina lo tenía todo calculado; quería hacerle una declaración de amor a su marido en los últimos minutos antes de terminar el año. Lo tenía todo pensando y medido y desde que se enteró de que estaban esperando a su primer hijo ha soñado con ese momento. Un plan que podría no variar, aunque lo hará con un sabor agridulce: "Está apenada porque es algo que le habría gustado anunciar a ella, pero es consciente de que va a arrasar. Si antes era evidente que Antena 3 iba a mantenerse a la cabeza en la noche de las Campanadas, ahora va a reventarlo en audiencia", afirmaba alguien que la conoce muy bien.

Sus planes hasta el 31 de diciembre

Este martes, en su aparición en El Hormiguero, avanzó parte de lo que pasará en la noche más mágica del año: "Este año es el año del mensaje. Es el año que me gustaría que hubiese un poco de lagrimita. Toca lagrimita, creo que la gente va a llorar. Lo pienso y me emociono muchísimo", decía. Pero, ahora que se ha conocido la noticia, ¿qué va a hacer?

A pesar de estar un poco molesta por la filtración, parece que Cristina Pedroche lo tiene claro y no se va a pronunciar hasta la tan esperada noche. Y es que si antes había expectación, ahora la hay más: "Va a mantenerse en silencio, está recibiendo muchísimas llamadas, pero no va a responder a nadie hasta que se suba al balcón el 31 de diciembre. Ese será su momento". Así pues, solo nos queda esperar a ese gran momento que promete batir récords históricos de audiencia.