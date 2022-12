El ECO de LOS40 en 2022: las cinco iniciativas que unen música y compromiso por el planeta

2022 será un año que recordemos por muchas cosas. Ha sido el año de ‘Motomami’ de Rosalía, de los regresos triunfales de Beyoncé o Taylor Swift o de la confirmación de Aitana como estrella pop. Pero también, ha sido el año en el que ha echado a andar El Eco de LOS40, una iniciativa con la que queremos poner nuestro grano de arena para, entre todos, hacer de este planeta un lugar mejor.

Con ese objetivo en mente, hemos puesto en marcha cinco de las 40 iniciativas con las que queremos marcar la diferencia en materia medioambiental. Propuestas con las que buscamos crear conciencia entre nuestros oyentes y seguidores, pero con las que también queremos involucrar a los artistas de cara a afianzar su compromiso con el planeta. Un proyecto para unir música y ecología.

La primera de ellas fue la Eco Talk que tuvo lugar el 1 de junio en Madrid. Una interesante charla en la que se dieron cita María Laín (activista), Carmen y Belén (Climabar), Laura Reboul (activista), Cristina Ivorra (Reforest proyect), Bernat Añaños (fundador Heura), Ibai Vegan (influencer) y Bombai (grupo musical), y que se celebró en el emblemático Florida Park de la capital. Allí se abordaron toda una serie de ideas e iniciativas para tratar de reducir nuestra huella medioambiental. Desde el consumo de carne al reciclaje, pasando por el consumo crítico o la lucha contra el cambio climático.

El Eco de LOS40 en 2022: 5 iniciativas que unen música y compromiso por el planeta

Pero no todo es hablar. Tras la primera Eco Talk llegó From Trash to Live, una acción para reducir y compensar los residuos generados en los festivales y conciertos organizados por LOS40, y que se plasmó de manera específica en LOS40 Summer Live, en la que una veintena de localidades españolas acogieron a 20 de los más grandes artistas del momento.

De la tierra al mar

La tercera iniciativa fue una nueva Eco Talk, y para la que nos desplazamos a Mallorca con un objetivo claro: hablar de la importancia del cuidado de los océanos con los que más saben sobre ellos. Una interesantísima charla que contó con Sandra Espeja, coordinadora del programa de ciencia ciudadana marina de Baleares, Gigi Torras, bióloga marina, Roser Badia, ambientóloga y coordinadora de Rezero en Baleares, Débora Morrison, de Palma Aquarium; Aniol Esteban, de Marilles Foundation, Mariana Strauss, bióloga e instructora de buceo; Ariel Balaguer, de eBoats Experience, Ana Plaza, de Yuccs; Toni Frau, de la Asociación Vellmarí y Daniel Ponce-Taylor, biólogo marino y eco-emprendedor.

De nuevo, había que poner en práctica lo aprendido. Por ello, y de la mano de un nutrido grupo de voluntarios, el 22 de octubre nos pusimos manos a la obra con la cuarta acción: limpiar de plásticos cuatro playas de las Islas Baleares. En concreto, de Ses Penyes Roges (Mallorca), Binigaus (Menorca), Cala Gració (Ibiza) y Es Migjorn (Formentera), donde tuvo lugar una recogida de residuos para la que contamos con el apoyo del voluntariado de CaixaBank y Palma Aquarium.

Y de las playas a la pasarela. La quinta acción para cerrar 2022 de El Eco de LOS40 demostró que es posible darle una nueva vida a ese plástico. En LOS40 Music Awards, el pasado 4 de diciembre, la modelo y miembro del grupo Hinds Ana Perrote lució un espectacular vestido confeccionado a base de esos residuos por el diseñador Federico Betancourt. Un broche de oro a un inolvidable concierto en el que actuaron Rosalía, Anitta, Ava Max o David Guetta, entre otros.

A esas cinco acciones concretas hay que sumar todos los contenidos que cada día hemos venido publicando en El Eco de LOS40. Cambio climático, contaminación, energías renovables, movilidad sostenible o derechos de los animales, entre otros temas, han desfilado por los canales de LOS40.

Nos queda mucho por contar, y aún mucho más por hacer. 2023 viene lleno de proyectos y de compromiso. ¿Nos acompañas en esta aventura?