Debate de 'La Isla de las Tentaciones': Javi, al descubierto tras mentir a todos sobre su edad

Telecinco ha dedicado toda una semana a lo que ha denominado como 'Semana de las Tentaciones'. Y no es para menos, ya que, tras la emisión de las hogueras finales de La Isla de las Tentaciones, donde pudimos ver cómo abandonaban las parejas la isla (si solos o acompañados), Mediaset ha apostado fuerte por el reality y dividió en tres partes el reencuentro de los concursantes 3 meses después de dejar Honduras.

Pero este jueves por la noche vino el plato fuerte. Las parejas y exparejas volvían a verse las caras, otra vez, después de salir del programa y de asistir al reencuentro. El motivo es claro, y es que muchos de los exconcursantes, tentadores y tentadoras del reality dejaron muchas incógnitas y dudas sin resolver.

Una de las parejas que más dio que hablar fue la de Javi y Claudia. Recordemos que los jóvenes abandonaron La Isla de las Tentaciones dándose una última oportunidad, pero en el reencuentro, ambos dejaron claro que ya no estaban juntos.

La razón de la ruptura, como explicó Claudia entre lágrimas, fueron las supuestas infidelidades de Javi. "Me ha destrozado", aseguró la influencer. Unas acusaciones que él negó en rotundo, a pesar de que su expareja asegura tener pruebas de sus engaños.

La foto que muestra la farsa de Javi en La Isla de las Tentaciones

Ya en el reencuentro, Claudia y Javi protagonizaron algunas escenas de lo más tensas, por lo que nadie sabía qué se podía esperar de ellos en el Debate Final de La Isla de las Tentaciones. Pero, si hay alguien que lo vio en directo con expectativas, seguro que se quedó sorprendido.

La noche ya empezó a calentarse cuando Javi se sentó en el plató de Telecinco, ante la atenta mirada de otros compañeros de la isla, de Sandra Barneda y de colaboradores como Terelu Campos, quien siempre había defendido al barcelonés en todo pero anoche supo de sus mentiras: "Lo peor de todo es que te miro y no sé quién eres ahora mismo".

Otra de las que se sumaron a los reproches contra Javi fue la propia presentadora: "Antes te emocionabas, tú y yo hemos vivido cosas fuertes y parece ahora que no te afecte nada. Te veo emocionalmente anestesiado".

La foto de la polémica 💣 Javi soplando las velas de los 25 años teniendo realmente 28



🚨 #TentacionesDBTFinal

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/klb3AT7BGl — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2022

Pero, ¿por qué se posicionaron todos contra Javi, de La Isla de las Tentaciones? El motivo es que el Debate Final de anoche destapó una gran, e inesperada, farsa del deportista. Y lo más absurdo es que no tiene nada que ver con infidelidades, sino con su edad.

Los colaboradores del programa demostraron con una foto cedida que Javi no tiene realmente 25 años como hizo creer a la propia organización del reality y a Claudia, sino 28. Su excusa fue que, tal y como trató de explicar, fue una táctica para conocer a su expareja, puesto se sintió algo inferior al ver a los hombres que la cortejaban.

A lo largo del programa. Claudia confesó, además, que Javi dispone de varios DNIs, pasaportes y teléfonos, para sorpresa de los presentes: "Me siento tan engañada... hasta hace una semana él estaba en mi casa a la vez que estaba con otra chica. He estado con una persona que no sé quién es".