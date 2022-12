'La Isla de las Tentaciones', 3 meses después: así están todas las parejas

Aunque hace poco más de una semana los espectadores pudieron ver en directo desde Telecinco las hogueras finales de La Isla de las Tentaciones 5, descubriendo así las parejas que se fueron juntos y las que no, en la vida real ya han pasado tres meses desde que los concursantes abandonaron la isla.

Para conmemorar este momento, la cadena ha querido mostrar a los seguidores del reality cómo es la vida de los concursantes y, sobre todo, qué ha sido de las parejas: ¿quiénes siguen juntos y quiénes han roto? ¿Qué ha sido de los tentadores y tentadoras?

Por ello, Telecinco ha decidido instaurar la denominada 'Semana de las tentaciones' y el reencuentro de La Isla de las Tentaciones se ha dividido en tres días: lunes, martes y miércoles. Este jueves 29 de diciembre tendrá lugar el Debate Final.

Los primeros en estrenar reencuentro y en verse las caras después de abandonar la isla entre lágrimas y muchos desfogues, han sido las parejas de Tania y Samuel y Sara y Manuel. Este martes, el programa ha continuado con la visita de Ana y Cristian y Laura y Mario. Los últimos en verse las caras han sido Javi y Claudia Martínez y Paola y Andreu.

Reencuentro de Javi y Claudia: "Me ha destrozado"

Llegó uno de los momentos más esperados: el reencuentro entre Javi (28 años) y Claudia (25). Hay que recordar que estos extortolitos se fueron juntos de La Isla de las Tentaciones 5 pero con ultimátum, dándose una última oportunidad de hacer bien las cosas.

Ahora, tres meses después, las cosas no han salido bien. Nada más llegar, Claudia se rompía ante Sandra Barneda: "Me ha destrozado. Me ha engañado mucho, muchísimo". Así, la joven influencer comenzó a relatar las veces en las que Javi estuvo este tiempo con otras chicas mientras ella salía con sus amigas.

CUando entró Javi por la puerta trató de desmentirlo todo y, entonces, saltó todo por los aires. "Tus lágrimas ya no me las creo", le espetó a su ya expareja. "Sácalo, yo quiero que saques los vídeos del jacuzzi...Es mentira", le tentó Javi en relación con las acusaciones volcadas en su contra.

"Tú has intentado limpiarte el culo ahora para ensuciar el mío", continuaba Javi con total calma mientras insistía a Claudia para que mostrara las pruebas de su infidelidad.

Sus versiones eran contradictorias, por lo que en la despedida, Claudia y Javi no pudieron hacer las paces: "No puedo, no te quiero ver más en la vida, Javi".

La romántica proposición de Andreu a Paola

La visita de esta apreja fue bien distinta. Andreu y Paola aparecieron juntos y radiantes y se mostraron unidos, tal y como se fueron de la isla. SIn embargo, ambos tuvieron que rendir cuentas a lo que ocurrió en Honduras, aunque lo hicieron como un mero recuerdo.

"Lo peor fue esa lucha contra mi cabeza, este autosabotaje constante, cosas que solo se formaban aquí dentro, ese efecto dominó de grupo, de que yo pensaba que la próxima podía ser ella", comentaba Andreu.

Ahora bien, el exconcursante reconocía que había seguido hablando con Cristina, su tentadora favorita. Pese a ello, ambos han dejado el pasado a un lado y quieren emprender un nuevo camino, tal y como demostró Andreu tras arrodillarse ante Paola...y entregarle una llave: "¿Quieres empezar una vida conmigo?"

¿Con quién está Laura de La Isla de las Tentaciones?

En su última noche en la isla, Laura y Mario se lanzaron mutuos reproches; pero fue ella quien finalmente se decantó por salir con él de Honduras. Este, sin embargo, prefirió seguir separados. Ahora, tres meses después de ese momento, la pareja ha revelado en qué punto está su relación.

Laura, por su parte, confesó en la noche del martes que tiene una nueva ilusión: "He encontrado a una persona con la que me siento súper bien. Yo salí de allí súper negada y la realidad es que no". No obstante, la exconcursante no reveló el nombre de su nuevo compañero.

Mario, por su parte, se mostró "molesto" al enterarse de que su ex ha rehecho su vida, pero aseguró que no pueden volver juntos: "Aunque muramos el uno por el otro, a veces el amor no lo es todo y ella y yo no podemos estar juntos".

Ana estalla contra Cristian

Otra de las parejas que se reencontraron fueron Cristian y Ana, pero su encuentro no fue nada amistoso, después de emprender caminos separados al abandonar La Isla de las Tentaciones 5.

Pero antes de llegar a su casa aquel día, la pareja se dio otra oportunidad; aunque no duró mucho porque, según relató Ana en el reencuentro, él la dejó unos días después: "Hemos tenido conversaciones, nos hemos acostado… Una montaña rusa".

Pero el verdadero torbellino llegó cuando Cristian se sentó en el sofá y, tras él, vino la tentadora María de los Ángeles. Fue entonces cuando el exparticipante pareció sincerarse de verdad y empezó a contar todas las mentiras que ocultó estando en el programa.

"Eres un pedazo de mierda", le espetó Ana al enterarse de que Cristian sí se lió con la soltera, pese a que este le dijo que no.

Sara y Mnauel, de La Isla de las Tentaciones. / Mediaset

Manuel está conociendo a Carmen tras dejar a Sara al día siguiente

No estuvieron presentes en la última hoguera porque fueron expulsados de la quinta edición y se marcharon juntos de Honduras, de la mano. Sin embargo, este lunes, ante Sandra Barneda, la actitud de estos enamorados fue bien distinta.

Fue Sara la que empezó a explicar su situación: "Vino a mi casa con lágrimas en los ojos y me dijo que era la mujer de su vida, pero que necesitaba tiempo para pensar en su futuro".

Al reencontrarse con su anterior pareja en la sala, Sara negó el saludo a quien un día fue su novio y le echó en cara a Manu su forma de marcharse. "No te has despedido y yo le estuve llorando meses a un fantasma. Me has condenado a una tristeza que no me merezco", soltó ella. Asimismo, Sara calificó de "sinvergüenza" a su ya expareja tras haber roto con ella y no haber vuelto a responderle a un mensaje siquiera.

Manu, por su parte, parecía tener un motivo. Después de separarse de Sara, el excocursante contó a Sandra Barneda que actualmente está conociendo a una de las tentadoras: Carmen. "Empecé a hablar con ella tres semanas después. Bajé en las fiestas de Málaga porque necesitaba desconectar. Allí empezó algo. Estamos hablando, conociéndonos", explicó.

Tania y Samuel: idas y venidas con Hugo de por medio

Tania y Smu, de La Isla de las Tentaciones. / Mediaset

Otra de las parejas que han arrancado la primera parte del reencuentro de La Isla de las Tentaciones 5 fue la de Samuel y Tania. Ambos cayeron en la tentación estando en las villas, pero fue ella quien tomó la decisión de irse sola para "aclararse".

Ahora, tres meses después de ese momento del que ambos salieron empañados en lágrimas, Tania reconoció ante las cámaras que en este tiempo ha habido más de un acercamiento entre ambos. Uno de ellos tuvo lugar, concretamente, en el avión de vuelta a España.

Eso sí, la exconcursante admitía que tampoco quería cerrarle las puertas al soltero Hugo Paez: "No quería dejarlo así como así". Aunque se vieron durante un tiempo, Tania seguía teniendo a su ex en la cabeza, hasta el punto de que durante un festival tuvo un enfrentamiento con una de las tentadoras, Jessica: "Me enfadé y le eché la copa encima".

Pese a todo, Tania y Samu parecieron bajar los humos cuando llegó el momento de despedirse. "Te quiero mucho, los dos nos hemos equivocado y de verdad que te deseo lo mejor, quiero que esto se quede aquí", se sinceró ella.