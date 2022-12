Sebastián Yatra rompe su silencio: ¿tuvo algo que ver en la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau?

Lo de Aitana y Miguel Bernardeau se ha convertido en una de las rupturas más mediáticas del 2022, un año especialmente demoledor para nuestras celebrities en el terreno amoroso. Y sino que se lo pregunten a los más de 40 personajes públicos que han puesto el punto y final a su historia de amor. Entre ellas, algunas tan sonadas como la de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, Tamara Falcó e Íñigo Onieva o Laura Escanes y Risto Mejide, por hacer la lista finita.

Después de cuatro años de noviazgo, la estrella del pop que ha arrasado este año en todos sus shows y el actor decidían tomar caminos por separados tras arrastrar una crisis que culminó con las grabaciones de su primer proyecto juntos, la serie de Disney+, La Última.

Una ruptura que nos dejaba sin palabras a todos y de la que se hacian eco todos los medios poco después de que una revista del corazón publicase unas imágenes del hijo de Ana Duato recogiendo las cosas del chalet de Aitana. Desde entonces, sus protagonistas han preferido guardar silencio por el momento y no se han conocido más detalles al respecto. Lo que sí sabemos es que, Aitana habría puesto tierra de por medio y, a pesar de que Miguel abandonse el domicilio de la artista, esta se ha comprado una espectacular propiedad en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

No se sabe quién tomó la decisión de romper, aunque según los últimos rumores, todo apuntaría a que habría sido la extriunfita la que habría dejado al protagonista de Élite y que podría haber una tercera persona en discordia; su amigo y compañero de La Voz Kids, Sebastían Yatra.

Alimentado estos rumores, Yatra se dejaba ver en el concierto de fin de gira en el WiZink Center de Aitana, desatando la locura entre sus fans que aún sueña con que se conviertan en La pareja del año.

¿Qué tiene que decir al respecto Sebastián Yatra?

A juzgar por las imágenes que corren por redes, Sebastián Yatra se habría quedado en España en estas fechas tan señaladas y por suerte esta muy bien acompañado. Ha sido la propia Aitana quien compartía una imagen junto a algunos amigos y amigas y entre ellos se encontraba el colombiano.

Los micrófonos de Europa Press han podido hablar con el artista y con su amabilidad de siempre ha querido desmentir su supuesto romance con Aitana y ha dejado claro que lo único que los une es una bonita amistad: "No, no, somos amigos. Muchas gracias", confesaba con timidez deseando una "Feliz Navidad" a los periodistas.

Siendo consciente de que son muchos los comentarios que corren sobre haber sido el detonante de la ruputra, Yatra ha querido aclarar que él no ha tenido nada que ver en la decisión de Aitana: "No, no, nada, muchas gracias".