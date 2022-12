Aitana estrena nuevo hogar tras su ruptura con Miguel Bernardeau

Hace unas semanas nos enteramos de una de las noticias que más se ha comentado en los últimos días: la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau. Algo que pocos se esperaban después del estreno de La Última y la promoción que hicieron juntos. Sin embargo, unas fotografías del actor sacando su ropa de la casa que compartían, habría confirmado las informaciones.

Aunque todos pensábamos que iban a terminar este 2022 como una de las parejas del año, ha sido todo lo contrario. Incluso, ahora la artista ha querido dar un giro de 180º. Ya lo vimos con su famoso "vestido de la venganza" y el corte de pelo que sorprendió a todos en la cena de Yves Saint Laurent, donde afirmó que estaba "bien", pero que dejaran de acosarla en su casa.

Ahora, para cortar todo esto de raiz, ha decidido mudarse a las afueras de Madrid para dejar todo atrás. Según la revista Diez Minutos, el chalet cuenta con tres plantas y le habría costado 800.000 euros más la reforma, lo que llegaría al millón. Además, sería vecina de otros famosos como David Bisbal, Carlos Sobera o Patricia Conde.

La casa cuenta con más de 674 metros cuadrados, una parcela de 2.700 metros y piscina. Además, Aitana habría pedido que le construyan una minidiscoteca y una sala de grabación insonorizada para poder trabajar desde ahí.

Al parecer, la cantante estaría buscando más privacidad y seguridad, algo que le preocupaba a sus padres después de que ella aceptara que estaban vigilando su casa: "Os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, no me grabéis en casa", confesó.

Según informó El Programa de Ana Rosa hace unos días, Aitana estaría pensando en tomar esta decisión, por lo que ahora se podría confirmar que es verdad que la cantante ha decidido cambiar radicalmente y empezar desde 0 en un nuevo hogar.