Esta Navidad regala cómic

Ya pusimos en común hace algunos días un nutrido listado de manga para todos aquellos que optaran por la viñeta japonesa para sus regalos. Con ese trabajo ya hecho, tenemos que ver que añadir occidente a ese listado.

En esta pieza vamos a hablar de algunos de los tebeos más interesantes del año, con la intención de soluciones algún que otro regalo, así como el autoabastecimiento del resto de aficionados. ¡Vamos allá!

Balada para Sophie

Seamos sensatos y quitémonos de encima la mejor lectura del año. Así, si sólo puedes comprar uno, no hace falta que sigas leyendo esta lista.

Balada para Sophie / Norma

Esta novela gráfica de los talentosos Filipe Melo y Juan Cavia (ambos artistas como un piano) presenta a Julien Dubois, un maestro pianista de vida turbia que vive retirado y aislado en su mansión, que cuenta su historia en un reportaje especial para Adeline Jourdain, reportera de un periódico y especialmente interesada en escuchar a Julien.

La narración, que salta del tiempo presente al flashback en capítulos que centran la atención en cada uno de los personajes importantes de la historia, prepara al lector para llegar a un final que marca para siempre y que hace que cerremos el libro llenos de emoción.

Balada para Sophie / Norma

Una historia exquisita y un dibujo delicioso hacen de ‘Balada para Sophie’ una de las mejores experiencias que he tenido con un libro en las manos. No importa si eres de cómic o no, hazte con este libro y date la oportunidad de vivir la experiencia porque pocas tendrás en la vida como ésta.

Secret Wars

Los tomos recopilatorios de Marvel son los libros más golosos para regalar en Navidad. Hay que ir con cuidado, porque algunos recopilan series completas y puedes meter en un buen fregado económico al regalado; pero si sabes elegir, son regalos perfectos.

Estas guerras secretas puede ser una de las sugerencias más acertadas. Un eventito de esos que tan bien suelen sacarse de la manga en Marvel, que llama a filas a todos los héroes que conoces y adoras para enfrentar una nueva amenaza de Doctor Muerte, que ahora, además, viste de blanco.

Con guion infalible de Jonathan Hickman y un dibujo sensacional capitaneado por Esad Ribic, este recopilatorio de Secret Wars se antoja como un imprescindible para cualquier estantería marvelita.

Secret Wars / Panini

Demon Days

Panini publica en España uno de los libros más especiales que podéis encontrar en el catálogo de Marvel y lo hace además a tiempo de que podáis incorporarlo a vuestra lista de deseos navideños; todo un detalle para los lectores.

Demon Days es una colección de cómics únicos (únicos entendido como “que empiezan y acaban”; one-shots que los llaman en EEUU), que sumergen a los héroes de Marvel que tanto amas en un contexto folclórico japonés.

Este acercamiento del cómic americano a las formas ‘manga’ firmada por Peach Momoko presenta a Mariko, una joven guerrera con un fuerte parecido con Psylocke de los X-Men, siempre acompañada por su fiel lobo, que viaja por tierras plagadas de amenazas fuertemente inspiradas en personajes clásicos de Marvel como Viuda Negra, Thor o Hulk, entre otros.

Demon Days te ganará de lejos con su portada, te invitará a hacer un hojeo rápido en la librería y te hará pasar un mal rato desde ese momento aceptando que hay cuarenta euros de tu cartera que ya no te pertenecen.

Demon Days / Panini

Daytripper

Técnicamente no estamos ante un cómic de 2022, pero sí ante una re-edición de 2022 de un clásico atemporal y, por tanto, tenemos la obligación de volver a dejar por escrito que Daytripper es uno de los mejores cómics que hemos podido echar a nuestro regazo.

No es fácil describir un comic como Daytripper sin sabotear por completo la lectura. Todo el libro se centra en la historia de Brás de Oliva Domingos; momentos concretos y definitorios de su vida, relaciones que le ayudan a analizar con perspectiva cada acto y cada sentimiento; incluyendo la pérdida y la muerte; ajena y propia. Ahí es donde llega la parte rara de esta lectura; y es que la historias, muchas veces, no acaban como esperamos; desde el final del primer capítulo el lector se da cuenta de que hay algo raro en Daytripper, algo que pide toda su atención y que convierte su historia en algo especial e irrepetible.

Una lectura profunda, tremendamente entretenida y que pide segunda y tercera lectura, nuevas interpretaciones y largas reflexiones. Ha sido mi novela gráfica favorita desde 2010, la he regalado numerosas veces y leído otras tantas y en doce años nada ha cambiado en mi percepción. Irrepetible.

Daytripper / ECC

Noir

Enrico Marini es uno de los mejores autores de cómic europeo que podemos encontrar en el globo. Así de fácil. No sólo por su facilidad para crear historias interesantes sino también por la perfección y el romanticismo de su trazo, siempre ligado a la técnica tradicional.

Todo lo que sale de su mente se convierte en oro. Su palmarés tiene joyas como ‘El Escorpión’, ‘Rapaces’ y ‘Águilas de Roma’; todas series de ficción con un fuerte anclaje en histórico del todo verosímil. Pero precisamente ese punto en común era el que, de algún modo, había encasillado en nuestras mentes a Marini y ahora llega con ‘Noir’ para dejar claro a su público que no hay terreno que no sea ‘zona de comfort’.

Este álbum presenta a Slick, un tipo duro como pocos ha dado el cine ‘noir’, de esos que responde siempre con insultos e impertinencias y no se piensa dos veces si sacar la mano a pasear y explora ese terreno oscuro y pantanoso que crea la proximidad con la mafia para dejar al lector en jaque con sus últimas páginas, recordándole con mucho pesar que es el primero de dos volúmenes.

Una lectura que vuela entre frases lapidarias y viñetas grandes que sirven como el mejor portfolio de un Enrico Marini.

Noir / Norma

Marvel ‘Blanco, Negro y Sangre’

El debut llegó con Lobezno y Matanza y Masacre fueron segundo y tercero en llegar a la serie ‘Blanco, Negro y Sangre’. Los tres personajes más violentos de Marvel sentaban cátedra para una nueva colección de Marvel que sólo dejaba hueco para el color rojo en la impresión.

Tras ellos, llegó Elektra, secundaria de lujo en Daredevil y protagonista de sus propias historias, que también juega con ventaja en esta historia que sólo deja hueco al color de sus ropas y de la sangre que manchará sus dagas.

Ahora es Caballero Luna el que pinta suelos y paredes de rojo en su propia recopilación de historias cortas, de nuevo en ese formato gigante que tanto viste la estantería.

El caso es que, elijas el personaje que elijas, esta colección ‘Blanco, Negro y Sangre’ es una de las compras más interesantes que ha estrenado el catálogo de Marvel en 2022.

Caballero Luna / Panini

Ojo de Halcón

Los integrales de Jeff Lemire lanzados por Panini en 2020 y 2021 parecían ser los dos únicos verdaderos imprescindibles del personaje. Pero este 2022, Panini ha lanzado un tercer volumen que luce la misma encuadernación y que nos obliga a retirar los libros adyacentes al personaje de la estantería para hacer el hueco reglamentario a una colección que se ha hecho grande sin avisar.

En este caso es el equipo creativo de Jim McCann y David López el que firma como titular en un volumen que recupera varias series del personaje recogidas entre 2009 y 2011. Una etapa que proponía una profunda revisión del personaje que veía a su esposa resucitada para luchar a su lado.

Si bien los integrales de Jeff Lemire serían nuestra primera recomendación si tuvieras que empezar de cero con el personaje, damos por avisados a todos los que ya han pasado por ese aro; la colección ha añadido un tercer imprescindible de casi 500 páginas que no vais a poder evitar.

Ojo de Halcón / Panini

El Viaje de Yaya

A veces simplemente te apetece leer algo bonito y ‘El Viaje de Yaya’ es exactamente eso; un cómic bonito en todos los sentidos.

Pese a que ECC ha publicado el tebeo dentro de la línea ‘Komodo’, que tiene en su catálogo todas las lecturas orientadas a los más pequeños, podemos decir sin miedo que este libro es para todos los públicos.

La historia nos lleva a la China de 1937, a punto de vivir su mayor conflicto bélico a manos de Japón y presenta a Yaya, una niña que ama la música y que desobedecerá la orden de permanecer en casa que han impuesto sus padres con tal de poder acudir a un recital de piano.

Evidentemente, esa escapada a hurtadillas hace que Yaya se encuentre en medio del ataque aéreo nipón a las calles de Shangai, con la única compañía de su pájaro Pipo con el que, por cierto, puede hablar. Yaya cruzará caminos con Tuduo, otro niño perdido y juntos tendrán que buscar el camino hacia el reencuentro con los suyos.

En cualquier caso, ‘El Viaje de Yaya’ es una lectura diferente, especial y brillante a nivel artístico que sólo pedirá el esfuerzo de la billetera en dos ocasiones. El primer tomo ya está en las tiendas y el segundo llegará en las próximas semanas.

El Viaje de Yaya / ECC

Mickey All Stars

Tuvimos Café Zombo, un tebeo del todo especial que sale de la mente y lápices de Régis Loisel y presentaba a Mickey y a su inseparable amigo Horacio en un mal momento laboral y vimos a Mickey viajar en el tiempo en ‘Mickey: A lo largo de los Siglos’, otro libro que consiguió sacar al ratón de su hábitat natural con lápices a cargo del excelente Fabrizio Petrossi.

Mickey All-Stars, un álbum coral que agrupa 45 historias firmadas por más de 40 artistas que se antoja como algo irrepetible. La premisa es fácil: ‘todas las historias deben comenzar con Mickey entrando por una puerta y terminar con Mickey saliendo por otra’; a partir de ahí: ‘el cielo es el límite’.

Son Girogio Cavazzano y Joris Chamblain los que se encargan de abrir y cerrar el álbum para dar algo de coherencia a un compendio de historias que podrían leerse de forma independiente. Mickey comprará una entrada para una misteriosa atracción de una feria y, ¡tachán!, allí encontrará la primera puerta.

El resultado es un libro único e imprescindible, que mezcla estilos de dibujo que siempre acaban enamorando; desde trazos simples y divertidos, hasta viñetas fuertemente inspiradas en la animación original, pasando por historias de corte más barroco y artesanal, propias del cómic franco-belga.

Mickey All Stars / Planeta Cómic

Goomer (Integral)

No supimos apreciar el tesoro que tuvimos con El Pequeño País, allá por los años 90. Éramos demasiado jóvenes. Afortunadamente, Norma Editorial pone remedio a ese vacío en nuestra cultura popular y presenta una joya en forma de cofre del tesoro que guarda la obra íntegra de “Goomer” en dos lujosos tomos de confección enciclopédica.

Las historias del astronauta caradura y zarrapastroso que crearon Nacho Moreno y Ricardo Martínez han sido recuperadas en un formato de lujo para hacerle justicia (del mismo modo que ya hizo esta misma editorial con Leo Verdura) a una de las obras cumbre del humor gráfico español.

Goomer es una obra que no deja ningún palo por tocar y por la que apenas se nota el paso de los años, lo cual debería llevarnos a reflexionar si de verdad hemos cambiado tanto como creemos…

Lo mejor de Goomer es que no importa de qué generación seas. Si peinas canas y vives con un huequecito en el corazón para Goomer y El Pequeño País, este cofre va a ser lo mejor que compres este año. Pero si acabas de aterrizar en el mundillo de los cómics, Goomer también es una cita que no te puedes perder, pues tienes un buen trozo de historia española del cómic y el humor en dos tomos preciosos de tapa dura a los que nadie puede girar la cabeza.