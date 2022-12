Lennis Rodríguez sufre un percance en el ‘Mediafest Night Fever’ que deja su culo al descubierto

Lo que no pase en el Mediafest Night Fever... Hemos sido testigo de transformaciones, pullas, caídas... Lo último: un error de vestuario fatal. Anoche, la víctima fue la cantante Lennis Rodríguez que se quedó, literalmente, "con el culo al aire" y no fue porque su compañera Cristina Porta no pusiera todo su empeño en sacar adelante la actuación.

Las dos interpretaron Te Sale en directo con un conjunto de dos piezas en color lila que hacía las veces de vestido. En un momento dado, el cuerpo de baile debía quitar la falda larga que llevaba impresa "Pon buena vibra" para dejar al descubierto un outfit más corto, en sintonía con el climax de la canción. Y, aunque el nuevo look sí quedó de esta manera en Porta, lo ensayado no se reflejó en Lennis, pues el bailarín arrasó con toda la tela, dejando a la cantante en paños menores.

A pesar del percance, la dominicana siguió cantando hasta el final, mostrando gran profesionalidad y rapidez de reflejos para intentar disimular lo sucedido. Porque como dice la canción de Queen -y ella bien señaló después-: "Una diva, una vez que el show continúa, no puede parar". Con esta naturalidad y bajo la máxima "the show must go on", se ganó a público y jurado a partes iguales, que llegaron a pensar que todo aquello había sido planeado.

Al finalizar la canción, Adela y Soraya se subieron al escenario para comentar el incidente: "¿Qué ha pasao'?", se preguntaban. "Yo he dicho: '¡Ole ella que ha enseñado todo su culo!", señaló la presentadora. "Y vaya culazo (...) Con ese culo yo no pararía este programa", apostilló la cantante extremeña.

"Teníamos un paso ensayado y yo: 'Qué raro, no me sigue. Ni la he visto el culo. Yo estaba a lo mío", explicó Cristina Porta su confusión a su compañera de dúo. Y es que la periodista lo dio absolutamente todo.