La indirecta (muy directa) de Alba Carrillo a Jorge Pérez durante su actuación en ‘Mediafest Night Fever’

Alba Carrillo volvió anoche a la televisión de una forma sorprendente después de haber estado unos días desaparecida para recuperarse de la bomba mediática que había supuesto su noche de pasión con Jorge Pérez. La colaborada de Fiesta regresó con las pilas cargadas y ha decido participar en Mediafest Night Fever como concursante para lanzar una pullita al susodicho.

La tertuliana se metió en la piel de la mismísima Rocío Jurado para interpetar uno de sus grandes éxitos: Ese Hombre, una canción que pone de vuelta y media a un individuo del género opuesto. Carrillo, con gran sentido del humor y acompañada de la cantante Davinia, pronunció cada palabra ("Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso...") con fuerza y sentimiento, como si tuviera en mente un destinatario claro.

Por si el ex guardia civil no se daba por aludido ni el público sabía sobre quién podría tratarse el tema, desde la realización del programa dejaron poco margen a la imaginación, pero mucho a la fantasía. A través de una pantalla dividida emitieron, a un lado, imágenes del propio Jorge Pérez y, al otro, a la modelo echando los restos con su actuación. Parecía que se lo cantaba directamente.

Después de liberarse y quedarse a gusto, en general, recibió muy buena valoración por parte del jurado. "Es muy difícil cantar por Rocío Jurado, has puesto mucha pasión y me gustas muchísimo”, le decía Cristina Rodríguez. A Melody, por su parte, también le gustó lo que vio: "Has mantenido el tipo. Lo has roneado y lo has vacilado".

Pero en esta historia y polémica no todo son risas, porque la otra cara de la moneda, es decir, Jorge Pérez, su mujer Alicia Peña y su entorno, asegura estar sufriendo un "machaque brutal". Isabel Rábago aparecía recientemente en Ya es mediodía para revelar cómo se encontraba el matrimonio y salir en su defensa, insistiendo en que, mientras Jorge no se ha pronunciado al respecto, el resto se está aprovechando de la situación de manera descarada. Además, destacaba que Alicia sigue dando el pecho a su bebé de cuatro meses y que esto la tiene descolocada: "Está destrozada porque no entiende el enseñamiento y tampoco entiende que por estar en casa le señalen de urdir un plan".