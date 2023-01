Claudia Martínez (‘La isla de las tentaciones 5’) termina el año dedicando unas palabras a Javi Redondo

La historia de Claudia Martínez y Javi Redondo es quizás una de las que más ha sorprendido en la última edición de La isla de las tentaciones 5, sobre todo, por el cambio de roles que se ha producido entre el durante y después de la experiencia.

Durante el programa, hemos visto a una Claudia fría y distante con su chico y evidenciando, cada dos por tres, la decepción que sentía con su chico al que veía como un mueble en la villa y sin ganas de ponerse a prueba.

Ella estaba cansada de la dependencia que tenía Javi de ella y de su incapacidad para pasarlo bien cuando estaban separados. Poco a poco fue encontrando lo que le faltaba en su relación en Álvaro Boix y se dejó llevar.

Las imágenes de ella besándose con su soltero, destrozaron a un Javi que bebía los vientos por su chica y que solo tenía ojos para ella. Despertó la ternura de muchos y su aflicción se convirtió en la de muchos que vivieron con él su sufrimiento al darse cuenta de que perdía al que él denominaba “el amor de mi vida”.

Finalmente decidieron darse una nueva oportunidad en la hoguera final, la última, según ella. Se fueron cogidos de la mano y con la esperanza de retomar su relación donde la dejaron, pero con el aprendizaje de esta experiencia.

Pero el reencuentro nos mostró un cambio de roles que nos dejó impactados. Tres meses después, ella reaparecía destrozada y llorando por las infidelidades de él. Una situación que continuó en los debates finales donde los reproches han sido continuos.

En esta ocasión, era Javi el frío y distante y parece que ha aprendido a relacionarse con otras chicas, más de lo que le hubiera gustado a Claudia que no reconoce al que ha sido su pareja por un año.

Ha mentido en la edad, no tiene 25 como aseguró, sino 28 y parece que ha estado con otras mujeres antes y después del concurso, o eso es lo que asegura ella. El caso es que parece que no hay más futuro en esta relación.

Despidiendo el 2022

Claudia acudía a las redes sociales el último día de 2022 para sentenciar su relación: “Empecé el año contigo y lo termino sin ti, pero creo que dejar ir es el acto de amor más grande que existe. Y de amor propio también”.

“Cuando algo duele tantísimo, lo mejor es dejarlo atrás. Porque por mucho que me rompa el corazón reconocer esto, el amor a veces no puede con todo. Gracias por los momentos bonitos y por el aprendizaje, espero que seas muy feliz, Javi ❤️‍🩹”, le deseaba en lo que es un carpetazo a una historia que no termina con buen sabor de boca.

Javi respondía con un corazón rojo en los comentarios y no faltaban mensajes de apoyo hacia ella, muchos del mundo influencer y Mediaset.