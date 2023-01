Laura Casabela (‘La isla de las tentaciones 5’) comienza el año con una bonita declaración de amor

Laura Casabela ha sido una de las chicas que entró en La isla de las tentaciones 5 con la esperanza de reconducir una relación maltrecha con su chico, Mario González. Pero ya desde el principio la cosa pintó mal cuando él no quiso despedirse de ella enfadado por las palabras que había dicho sobre él.

Eso marcó el paso de ella por el programa que empezó decepcionada por el comportamiento de su chico y que no tardó en caer en la tentación de Adrián, mucho más comprensivo con ella.

Él también se dejó tentar y no por una, sino por dos solteras. El caso es que, pese a que se reencontraron en una hoguera de confrontación en la que pactaron darse una nueva oportunidad, no sirvió de mucho.

Ella decidió irse con él en la hoguera final porque, pese a todo, aseguraba que no concebía su vida sin él. Pero Mario optó por abandonar el programa solo. En el reencuentro pudimos ver que ya no seguían juntos, tres meses después y que ella había comenzado una nueva relación.

Mensaje de año nuevo

Y sigue enamorada. Lo ha demostrado con el mensaje de año nuevo que no es otra cosa que una auténtica declaración de amor hacia su nuevo chico, Cristian Llorca.

“Apareciste ese 1 de Agosto y empezaste a darle la vuelta a todos mis planes, me fuiste enseñando a dejar todo lo malo atrás y enseñándome a ver que lo que quería y lo que necesitaba, por primera vez iban en la misma dirección”, aseguraba.

“Gracias por permanecer a mi lado, sabiendo todo lo que venía y quererme, aun así, cuando miles de personas me juzgaban tú me abrazabas y me apoyabas…”, añadía sobre lo que ha supuesto vivir juntos las consecuencias de la emisión del programa.

“Gracias por hacerme sentir algo que no había podido describir hasta el día de hoy y por sacar una parte de mí que sólo he conocido desde que estás a mi lado. Nunca supe exactamente cómo era aquello que necesitaba en mi vida, pero gracias a ti ya lo sé… Mi 2023 eres tú, te amo.❤️”, terminaba diciendo.

Una demostración de amor que no ha pasado desapercibida para sus compañeras de aventura.