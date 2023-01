Aluvión de críticas a Rocío Flores por el topless de su felicitación de año nuevo: “No entiendo esta foto”

Rocío Flores despedía el 2022 vestida con un traje de falda y chaqueta negro con apliques plateados de Lefties y unas bonitas palabras en sus redes sociales.

“👋🏻 2022 Solo le pido al 2023 mucha salud y amor que del resto me encargo yo 😅🧡🍾✨”, escribía con sus deseos para el año nuevo. A eso unía su agradecimiento a todos los que la han apoyado en el año que hemos dejado atrás.

“A las personas que lleváis ahí detrás de una pantalla tantos años apoyándome … GRACIAS de todo corazón, intentaré volver a ser yo al 200% para poder ofreceros lo mejor 🧡”, aseguraba.

Su balance no ha sido del todo positivo: “Un año de mierda pero con mucho mucho aprendizaje, a los míos, los que no me habéis soltado de la mano en ningún momento de este año largo y duro, os adoro y gracias 🤍. A ver que me deparas 2023 🥹🫶”.

Polémica felicitación

Hasta ahí todo bien. Pero llegaba el primer día del 2023 y compartía otra felicitación que no ha gustado a muchos de sus seguidores. Publicaba una foto en topless, que, aunque con las manos colocadas en su pecho para no dejar nada a la vista susceptible de censura, dejaba claras sus intenciones.

“1 DE ENERO ✨ 365 nuevas oportunidades de vivir, de crecer en todos los sentidos y de ser feliz”, escribía junto a la polémica fotografía.

“Os deseo que tengáis un 2023 maravilloso, que tengáis mucha salud y cumpláis vuestros propósitos 🥹✌️ el mío no ha empezado nada mal, he tenido la suerte de poder disfrutar de nuestros mayores, de poder abrazarlos y besarlos 🤞🏻 Soy muy afortunada 🤍 Os quiero familia … vamos a por el 2023 con ilusión 🥹🤞🏻🤝”, terminaba escribiendo.

Reacciones

“Espectacular 🔥🔥🔥”, comentaba Marta Riesco. “Feliz año guapa!! Te deseo un 2023 épico, te quiero♥️”, añadía Alberto Barranco. Pero no todos los mensajes eran positivos. Las críticas le llovían de todos los que no acababan de entender esta imagen para felicitar el año.