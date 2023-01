Tania Medina cierra el 2022 con una carta en la que confiesa que ha sido el año más duro de toda su vida

El 2022 ha sido un año muy intenso para Tania Medina. La isla de las tentaciones la había puesto en el foco mediático, sobre todo, por su infidelidad a Alejandro Nieto. Pese a lo ocurrido, su chico decidió perdonarla y volver a darle una oportunidad a su relación.

Juntos se fueron a Supervivientes y ese programa marcó otro punto de inflexión en su vida. Allí coincidió con los que ahora son sus grandes amigos: Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Todos aparecen en el vídeo con el que ha resumido su año, que no ha sido, precisamente, el mejor de su vida.

“Carta para ti, 2022: Puedo decir, ahora que has acabado 2022, que has sido un año de aprendizaje, no te diría que has sido un mal año, pero si el más duro de toda mi vida”, comenzaba diciendo.

Mejorando la salud mental

Un año que estuvo marcado por todo lo vivido en televisión. “Has sido un año que a nivel personal comenzó arrastrando inseguridades y miedos del año anterior, con muchos cambios de hogar, si así podemos llamarlo, y muy poca estabilidad”, continuaba.

“También de sorpresas, de experiencias tan heavys que jamas imaginé vivir, una prueba de fuego en otro continente, llena de obstáculos, que hizo que viviera al límite y que cuestionara todo en mi vida, mis prioridades, mis decisiones… absolutamente todo”, recuerda sobre lo que ha vivido estos meses.

La salud mental ha sido el centro de este año: “Cuando todo parecía acabar, llegaron los problemas de salud, y no solo los digestivos, hablo de mi salud mental, esa que sabes que es muy importante para mí, mi todo, mi paz mental, me la arrebataste. Estaba muy perdida, reconozco que puse de mi parte, siempre con una sonrisa intentando disimular, pero poco a poco la ansiedad fue pudiendo conmigo”.

No fueron momentos fáciles. “Los meses pasaron, sí, y todo seguía igual, era una lucha constante con mi interior, con esa niña positiva, segura de sí misma y con mucha valentía de siempre, que poco a poco veía desaparecer”, explicaba sobre cómo se ha sentido.

Pero eso se queda en el pasado y ahora se enfrenta al nuevo año con fuerza. “A pesar de todo esto, hace meses que decidí que todo se quedaría contigo, en el 2022 y empiezo este nuevo año con ganas de terminar de curarme, volver a tener la misma seguridad o más que antes, a dedicarme más tiempo, estar en calma y centrarme en llevar a cabo cada proyecto que lleva mucho tiempo en mi mente”, aseguraba.

Con apoyo

“Todo esto puedo sonar triste, pero estos 365 días han sido necesarios, cada uno de ellos, para aprender cada lección y saber que cada persona que ha estado a mi lado, merece todo de mí”, admitía sobre el apoyo que ha recibido.

“Mi 2022 son todas las personas que aparecen en este vídeo que he subido, todas las que ya tenía en mi vida y las que he tenido la suerte de conocer, y solo pido que no me falte ninguna en este 2023. ¡GRACIAS! ❤️‍🩹”, terminaba diciendo sobre esas personas con las que ha podido contar en estos momentos tan difíciles para ella.

Ahora, a por otro año, ya veremos si con algún reality nuevo.