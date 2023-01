Risto Mejide estalla ante su polémico mensaje: “Menuda hostia”

Risto Mejide siempre da y mucho de qué hablar. Lo conocemos por su carácter rebelde y de tipo duro que le lleva a mantener su imagen pública. Sin embargo, no todo vale siempre y el último comentario que lanzó durante las Campanadas ha hecho que todo el mundo se le eche encima.

Junto a Mariló Montero era el encargado de despedir el año en Cuatro y Telecinco y minutos antes de dar la bienvenida al 2023 protagonizó el publicista el momento más negativo de su carrera televisiva. Ambos presentadores estaban hablando sobre lo que suponía cerrar un año y los propósitos que conlleva, sin embargo, la respuesta de Risto dejó a todo el mundo sin palabras.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", decía sin miramiento. Su compañera, atónita, tuvo que torear ese comentario de mal gusto como pudo: "Eso siempre va a suceder, por desgracia. Ya te enterarás, igual te concierne", contestó.

El comentario ha sido duramente criticado por todo el mundo, y no es para menos. Ninguna de las dos situaciones son algo que las protagonistas hayan podido controlar. Ni Ana Obregón ni Cristina Pedroche, ni nadie en su sano juicio querría rentabilizar la muerte de un ser querido ni un embarazo.

Buena dosis de karma

"Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las camapandas, que también. Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto", empezaba escribiendo reconociendo que su fracaso no solo ha sido a nivel personal con el comentario tan desagradable, sino que el resultado lo dicta el share.

"A veces, no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. De cualquier modo, vivimos en un mundo que olvida demasiado pronto los fracasos y solo habla -una y otra vez- de los éxitos", continuaba.

Risto Mejide muestra su último percance. / Instagram @ristomejide

Junto a una imagen en la que se le ve el dedo índice de su mano entablillado ha continuado relatando como la relación causa-efecto le ha dado de su propia medecina: "Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquella que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional".