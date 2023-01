Este domingo podíamos ver el debate final de La isla de las tentaciones 5. Hemos conocido el estado de las parejas que han participado en la edición y lo que ha pasado meses después de vivir esa experiencia.

Entre los colaboradores estaba Marta Peñate que siempre es una de las que gustan de sacar todos los trapos a la luz y hablar con claridad las cosas. En esta ocasión, decidió llevar al centro de plató a Andreu Martorell y su tentadora, Cristina, a Cristian y su tentadora María de los Ángeles, a Paola, a Ana Nicolás y al tentador de ambas, Vladi.

“A mí me gusta la honestidad y lo mejor es que dé un paso al frente la persona que, de aquí, se ha liado con tres”, decía para asombro de todos.

Muchos pensaban en Cristian que entró al programa definido por su novia del momento, como un picaflor y no tardó en caer en la tentación dentro de su villa. Pero no, en esta ocasión, él no era el protagonista.

El soltero de oro

Marta insistía y aseguraba que, si esa persona no daba un paso al frente, ella acabaría sacándola. Era Vladi el que daba un paso al frente, pero quedaba conocer el nombre de las tres chicas que habían caído en sus redes.

Durante el programa vimos que congenió muy bien con Paola Manzoni, pero ella solo tenía pensamiento para su Andreu. Luego le echó los tejos a Ana Nicolás, que vivía su propio drama con Cristian.

Sandra Barneda evidenciaba que al chico no le hacía gracia ponerse en el centro del foco. “Pero te has puesto las botas”, le decía Marta que, entre risas, aseguraba que ella no estaba en la lista. Empezaban las apuestas para saber quiénes eran las chicas.

Marta las invitaba a ponerse a su lado y era entonces cuando daban un paso al frente Ana, Cristina y María de los Ángeles. Paola reconocía que lo intuía y que era un rumor que había circulando por ahí, mientras que su chico, Andreu, reconocía que había sudado pensando que su chica podría estar en la lista.

Está claro que este programa no sólo separa parejas sino que une a las personas.