Leticia Sabater desvela que le mandan estilismos de la fábrica de Lady Gaga

Leticia Sabater sabe que hay muchos fans que cada verano y cada Navidad, esperan sus canciones de temporada. Y no defrauda. Estas fiestas nos ha sorprendido con Lléname el tanke que, este 1 de enero ha querido presentar en televisión en Fiesta.

Llegaba al plató dispuesta a cantar y menos a hablar, algo que llamaba la atención de Emma García que, finalmente, conseguía que se sentara unos minutos para hablar un poco con ella. “Ha sido un año triunfal. He hecho 200 conciertos, todos petados hasta arriba y muy contenta”, hacía balance del año que hemos dejado atrás.

Y compartía sus deseos para este nuevo año: “Que Papá Noel nos llene el tanque de amor, de salud, de sexo, de cariño, de pasta y de trabajo, que nos llene el tanque a tope”.

La presentadora hacía hincapié en la capacidad de Leticia para innovar y crear. “A mí me gusta innovar y me gusta cada año sorprender. Yo sé que la gente está cada año esperando el villancico de Navidad y el temazo de verano y me gusta mucho hacer videoclips que sean super creativos, que sorprendan”, aseguraba.

Estilismo de altura

Llegaba al programa con un body metalizado en color dorado a modo de armadura que llamaba mucho la atención y no ha dudado en aclarar de dónde lo ha sacado para sorpresa de los colaboradores.

“Lo diseño yo y me lo hacen en Estados Unidos. Este, concretamente, me lo han hecho en la fábrica de Lady Gaga”, desvelaba. Emma se acercaba a tocarlo y se paraba en sus manos: “Es como cuando Michael Jackson llevaba el guante”, explicaba la cantante.

“Al final te enteras un poquito de dónde les hacen a los artistas americanos la ropa y vas a las mismas fábricas que ellos, en Estados Unidos, me lo mandan desde allí”, aclaraba sobre el modelito en cuestión.

Y no dudaban en preguntarle si se podía permitir tanto dispendio, que la fábrica donde le hacen los estilismos a Lady Gaga no debe ser barata. “En ese aspecto no escatimo ni un euro. Puede que escatime más en el día a día con mi ropa normal”, confesaba.

Y en cuanto a lo ligera de ropa que suele ir, lo dejaba claro: “A mí me gusta enseñar, así de claro”. Y este body era buena prueba pese a las altas botas que lucía.

Una canción de denuncia social

En cuanto a la canción quería dejar claro que hay más detrás de lo que muchos puedan pensar. “Papá Noel lléname el tanque puedes decir que te parece una canción sexual, pero no, resulta que no, es una canción de denuncia social, donde lo que estás diciendo es ‘oiga, por favor, bájenos la gasolina, Papá Noel, lléname el tanque porque no me da ni para gasolina’. Una canción que al final tiene doble sentido. Es una canción que tienes que escucharla porque es muy aguda”, insistía.

“Para mí es mucho más fácil escribir una canción que tardo cinco minutos en escribirla, con ‘te amo’, ‘cuánto te echo de menos’, ‘esta mañana nos hemos levantado a ver si luego nos vamos a la cama y hoy he echado tres y mañana tú cuatro y luego echamos cinco’… es el 90% de los temas y no, yo me quiero diferenciar”, intentaba hacer ver.

“Algo haré bien cuando hay diez mil personas en mis conciertos”, decía. Y admitía que es consciente de que mucha gente se ríe de ella.

“A veces en la tele me hacen quedar como una gilipollas y me da mucha rabia. Hay gente que se ríe de ti y hay gente que se ríe contigo, pero creo que eso a todas las personas públicas, en general nos pasa. Es verdad que yo soy una persona que me encanta hacer que la gente cante, baile y se divierta y eso es lo máximo”, aclaraba.

“Al final yo tengo una carrera de 30 años que no es la carrera del galgo, ni es la carrera de ‘oye, que es que me he tirado a este y vengo a contarlo’, no”, quería dejar claro, “con el tiempo la gente se da cuenta de si realmente eres artista y te dedicas a tu profesión y a hacer felices a tus fans o si de lo que vives es de ‘me he tirado a este, me he tirado al otro y a ver qué me llevo por aquí’. Ese no es mi caso”.

Si el 2022 le ha ido bien, parece que 2023 va a ir por el mismo camino. “Tengo ya una gira del 50% de los conciertos ya cerrados”, confirmaba.

Saúl Ortiz quería saber si con tanto trabajo ella era millonaria. “Yo soy millonaria por el cariño de mis fans. Cuando termino un concierto se me llena el alma, se me abre el alma de emoción de cómo lo vive la gente y no hay décimo de lotería”, contestaba.

Antes de levantarse para cantar su villancico en el programa, terminaba diciendo que “Alaska y yo somos las dos únicas personas que conseguimos que en un concierto estén todas las generaciones, desde 10 años hasta 90 años, eso es dificilísimo”.