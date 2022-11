De 'El Polvorrón' a 'Papá Noel, lléname el tanke': los villancicos de Leticia Sabater de peor a mejor

Hace cinco navidades, a finales de 2018, Leticia Sabater nos regalaba El Polvorrón, un villancico irreverente y desenfadado que daba comienzo a una tradición que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Consciente del revuelo que provoca en redes sociales y medios de comunicación, la presentadora, cantante y reina de los realities españoles por excelencia ha sabido aprovechar todo este tirón mediático para utilizarlo en su favor, haciéndose dueña de su propia narrativa, consciente de todo lo que muestra o deja demostrar, para desbancar a Mariah Carey como reina de la Navidad y dar la bienvenida a este periodo de celebración desde la parodia, lo cómico y lo sexual.

"Entre Mariah Carey y yo hay una gran diferencia, ella hace el villancico para lucirse y yo hago el villancico para que os divirtáis, os descojoneis, le saquéis punta a todo, lo veáis con vuestros colegas en cualquier parte del mundo, os desmeléneis, hagáis memes y os los paséis" escribía el pasado 29 de noviembre en redes sociales, unas horas después de haber lanzado a las plataformas digitales Papá Noel, lléname el tanke, consciente de la posición privilegiada que ocupa dentro de la cultura y el pensamiento popular de los españoles, sin necesidad de creerse nada más de lo que es pero sin quitarse méritos.

A punto de terminar el mes de noviembre, Leticia Sabater ha dado comienzo a las navidades de una forma mucho más divertida que el encendido de luces en las grandes ciudades españolas: sin avalanchas de gente, sin paralizaciones del tráfico y sin fuegos artificiales, pero activando una oleada de memes y reacciones que muchos artistas del panorama nacional e internacional querrían para sus lanzamientos. En el día de hoy, damos nuestra particular bienvenida a la Navidad haciendo un ranking de los villancicos que ha lanzado estos últimos años, reconociendo su trabajo y animándola a continuar así, por lo menos, cinco años más.

5- Merry Christmas (2021)

El 13 de noviembre de 2021 Leticia Sabater lanzaba un EP "navideño" bajo el título de Merry Christmas donde se incluían seis canciones escritas e interpretadas por la catalana en las que se alejaba del estilo al que nos tiene acostumbrados cuando llegan estas fechas: con una voz mucho menos producida (no hay apenas rastro de autotune en ninguno de los seis temas) y sin el lanzamiento de un vídeo que sirviese de single promocional, ninguna canción puede clasificarse dentro del género "villancico". Aún así, canciones como Somos El Mundo y Tu Muñeca Preferida tienen bases con ligeros tintes que nos hacen pensar en la Navidad.

4- Papá Noel, You're the only one (2020)

🔴 Estreno 🔴 @SABATERLETICIA nos trae “Papa Noel - You’re the only one”. El villancico que merecemos pic.twitter.com/iv59snKyQr — Alexsinos (@alexsinos) November 30, 2020

Con Papá Noel, You're the only one Leticia Sabater se atrevía con un villancico completamente en inglés y con reminiscencias a la música disco en el que declara su interés única y exclusivamente con Papá Noel, con quien comparte diferentes escenas que dejan poco a la imaginación. En este villancico esta presente la auténtica esencia de esta artista multidisciplinar: el uso del chroma, los fondos fantasía, los disfraces de Papá Noel y los tres hombres vestidos de Reyes Magos, así como unos efectos y unos duplicados de la cantante bailando que nos hacen pensar en la mejor época de los filtros de Instagram Stories. Obtiene la cuarta posición porque nos gusta más la Leticia Sabater castellana, y porque, pese al mensaje de toda la canción (la elección de Papá Noel por encima del resto), la vemos compartir cama con los Reyes Magos de Oriente. No estamos a favor de las contradicciones.

3- Trínchame el palvo (2019)

Trínchame el pavo, estrenada un año después que El Polvorrón, cuenta con la desventaja de la comparación obligada. Leticia Sabater intentó repetir el éxito de su predecesor quedándose a medio camino (como en este ranking). No se le puede negar haberlo intentado: con una canción en la que Leticia muestra una interpretación en la que tira más de fraseo e inclinaciones hacia el rap, nos regala una nueva iconografía que no hemos visto en otros villancicos de la propia artista: el gorro del pavo de Navidad y la falda con la cabeza de Donald Trump marcan un antes y un después en todo lo que hemos visto de la cantante, aunque la mezcla de acentos entre lo andaluz y lo latino no son su fuerte, sobre todo cuando su lugar de nacimiento es Barcelona y no Vejer de la Frontera o Santo Domingo.

2- Papá Noel, lléname el Tanke (2022)

Hola a todos !!ya es Navidad !!Os paso el enlace a mi villancico navideño con su Videoclip en youtube,para que lo cantéis y baileis como locos en todas las partys de las Navidades,papa Nöel lléname el tanke - Leticia Sabater (Video oficial) https://t.co/qoCBejZIlM vía @YouTube 🥂 — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) November 28, 2022

Con Papá Noel, lléname el Tanke la cantante nos regala uno de sus mejores villancicos hasta la fecha. Con ritmos que mezclan el electro-pop más de moda con el reguetón, Leticia Sabater nos ofrece todo lo que esperábamos cuando nos llegó la noticia de este nuevo lanzamiento: lluvías de langostinos y jamón Navidul, participación ciudadana y un cuerpo de bailarines arrítmicos con los que es capaz de mantener la atención en su persona y en todo lo que nos está contando. Leticia Sabater nos regala una auténtica postal navideña marcada por el sexo, los disfraces y las imágenes que buscan llamar la atención de los espectadores. Al mismo tiempo, la coincidencía de la melodía de su estribillo con la sesión de Bizarrap con Quevedo, que se ha convertido la aútentica canción del verano, demuestran cómo es capaz de aprovechar las tendencias del momento para hacer que el viento siempre sople a su favor. Felicidades por este segundo puesto.

1- El Polvorrón (2018)

No podíamos entregar el primer puesto a otra canción que no fuese El Polvorrón, que ha marcado un antes y un después en la carrera musical de Leticia Sabater y que iniciaba la senda para que pudiésemos disfrutar de todo lo que ha venido en los años posteriores. La coreografía, la electrónica más dosmilera, los disfraces y los hombres trajeados con las cabezas de camello sentaron un precedente y, por esto mismo, se trata del villancico más escuchado de la catalana en Spotify, con más de 100.000 reproducciones.

Ahora te toca elegir a ti, ¿cuál es tu villancico favorito de la cantante?