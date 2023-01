Almudena Cid empezó el 2022 rota de dolor por su ruptura con Christian Gálvez y lo despide de otra manera

En un año pueden pasar muchas cosas y bien lo sabe Almudena Cid. Nada tiene que ver cómo empezó el 2022 a cómo ha empezado este 2023. El año pasado estaba rota de dolor tras su ruptura con Christian Gálvez con el que había estado casada once años. Ahora, está mucho más feliz.

“Yo creo que soy Almu, la misma, pero con otro conocimiento sobre mí. Hubo algo que no me gustó en el proceso que fue que la gente me viera como una víctima de algo. Ya con perspectiva, para mí ha sido un año de descubrimiento mío, propio”, aseguraba en una entrevista con María Verdoy en Fiesta.

“Mi vida deportiva coincidió, el final, con mi vida en pareja y creo que ahí mi sentido de competencia se perdió, creía que ya no era alguien válida porque ya no era deportista y creo que esta situación, lo que ha hecho es ponerme de frente y volver a reconstruirme”, explicaba sobre su aprendizaje en este tiempo.

En cuanto a su ruptura, aseguró que “son duelos, pérdidas y creo que tenemos que entenderlo así y cuanto antes lo entendamos, mejor, porque a veces creemos que en el dolor somos especiales y no somos especiales”.

Enamorada de nuevo

“No me he sentido en esencia como me siento ahora y curiosamente se han modificado mucho en mi entorno cosas que no veía y de repente es como luz, estoy feliz conmigo y creo que eso hace que atraiga cosas buenas para mi vida”, terminaba diciendo.

Tras el reportaje, en el plató del programa, los colaboradores aportaban más datos sobre esta nueva ilusión de Almudena Cid. Emma García reconocía que le hacía feliz verla así después de lo mal que lo ha pasado.

Saúl Ortiz explicaba que ahora está saliendo con Gerardo Berodia, un exfutbolista de 41 años. “Está muy feliz, muy enamorada. Ella es prudente, porque siempre lo ha sido, y no se atreve quizás a categorizar ese amor, pero desde luego, está encantada. Le ha dado estabilidad y le ha ayudado a recomponerse”, explicaba el colaborador.

Christian, enamorado

Y mientras ella comienza una nueva relación, su ex parece que consolida la suya con Patricia Pardo. Comenzaba el año con una foto muy cariñosa de ambos juntos. “Y llegaste tú, para poner LUZ a todos mis CAMINOS ⭐️👣 #gracias2022 #hola2023 #LuzYCamino”, compartía junto a esa y otras imágenes.

La pareja vive su amor esta Navidad en la Galicia natal de ella con tatuaje incluido.

Parece que el amor ha vuelto a triunfar, aunque ahora, cada uno por su lado.