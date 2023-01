Isabelle Junot comienza el año anunciando embarazo y los mensajes de sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’

Hemos tenido una transición del 2022 al 2023 con mucho baby boom. Si acabábamos año con Cristina Pedroche mostrando su tripa de embarazada en las Campanadas, hemos comenzado el nuevo año con el anuncio de varios embarazos. Inma Cuesta será mamá por segunda vez e Isabelle Junot debutará en esto de la maternidad.

Isabelle Junot ha sido todo un descubrimiento para muchos tras su paso por la última edición de MasterChef Celebrity. La marquesa de Cubas está casada con Álvaro Falcó, uno de los primos más mediáticos de Tamara Falcó, pero a pesar de eso, era una desconocida para muchos.

No ganó, pero muchos apostaban por ella para llegar a la final. Finalmente, no pudo ser, pero llegó lejos y nos ayudó a conocer a una mujer divertida y muy natural que demostró que el tema de la cocina no se le da nada mal.

Hija de un mítico, Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco tiene descendencia francesa y danesa, por parte de madre. Comenzó su relación con Álvaro hace cuatro años, aunque no fue hasta el pasado abril cuando se dieron el ‘sí, quiero’. No han celebrado su primer aniversario de boda y ya pueden anunciar que la familia crecerá.

Embarazo a la vista

“Y pensaba que este año no podía ser más mágico!!! 🙏🏼🧸🧺 Happy new year from me and my micro bellyyy 🦦🎉”, escribía ella junto a varias imágenes en las que ya podemos apreciar su incipiente barriguita.

Se conocieron en 2016 en una estación de esquí cuando ella se acercó a saludarle pensando que era otra persona. Fue dos años después cuando volvieron a encontrarse en Madrid e iniciaron una relación que acabó cuajando y que ahora pasará a otro nivel con la llegada de su primer bebé.

No han faltado las primeras felicitaciones de compañeros del talent culinario y de la alta sociedad a la que pertenecen.