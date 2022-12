2022: el año de Bad Bunny; 2023: el año sabático de Bad Bunny

Su nombre aparece insistentemente en todos los listados recopilatorios del año: el artista más premiado, el artista más reproducido, las canciones y el disco más escuchado, la gira con más... No cabe duda de que Bad Bunny ha capitalizado el 2022. 'El año del Conejo' como escribe Billboard en su próxima portada rindiendo homenaje a su figura. Aunque en 2023 promete ser algo muy diferente.

Porque tal y como ha confesado el propio artista de Puerto Rico, el próximo año será de descanso, de retiro, de año sabático, como prefiráis llamarlo. El intérprete asegura que tiene un par de compromisos esporádicos y que también irá al estudio como hace siempre pero sin que vaya a haber shows, grabaciones, etc...

"Voy a tomarme un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el culo" confiesa Bad Bunny.

A lo largo de los 6 años de carrera musical han sido muchos los momentos en los que han surgido fuertes rumores de que el reggaetonero se retiraría o se tomaría un descanso. Después de todo este tiempo parece que las predicciones por fin han acertado y en 2023 el 'conejito malo' descansará en su madriguera.

A base de canciones, de trabajo y de talento, Bad Bunny ha ido escalando del anonimato hasta el trono del género convirtiéndose en una de las leyendas del urbano latino. Hasta mitos como Daddy Yankee han reconocido el impacto brutal que tiene en la industria.

"Bad es tremendo artista, una súper estrella, un fenómeno. ¿Querrá ser él líder de un movimiento? Me encantaría. No hay mejor persona para que tome ese puesto y lo está demostrando. Pero a eso es a lo que me refiero. Él ahora mismo está pasando por un momento increíble y lo que me gusta de Bad es que Bad nunca ha sido egoísta y por esos buenos atributos lo veo un buen líder. Que cada vez que canta graba con alguien, trae a alguien nuevo, graba en otro país. En su buen momento está compartiendo su plataforma con nuevos y con veteranos. Esas son las cosas que lo van a seguir llevando y lo van a seguir elevando. Por eso yo te digo que por más aprecio que yo sienta por Bad, porque Bad en verdad lo aprecio un montón, no puedo decirte 'mira, ese es el hombre' porque entonces hay muchos que quizás quieran tener ese lugar y se pueden ofender. Entonces también por respeto a ellos, me entiendes. Yo digo que lo escoja la gente, pero sin duda alguna Benito tiene los atributos" confesaba DY sobre BB.