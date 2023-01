En medio de la polémica, Risto Mejide explica el accidente de las Campanadas que acabó con él en el hospital

“Fisura de la última falange del segundo dedo de la mano derecha. Con astilla. Sí. Por lo que habrá que operar”. Así es como ha comenzado el año Risto Mejide. Estaba ilusionado por dar las Campanadas para Mediaset junto a Mariló Montero, pero parece que la cosa no ha ido todo lo bien que había imaginado.

Más allá de que la audiencia no les haya acompañado, una frase que hacía ilusión a sus rivales de esa noche en otras cadenas, ha generado mucha polémica y le ha puesto en el disparadero. Sin duda, una noche que no va a olvidar.

Y es que, el happening de su aparición incluía destrozar unas estatuas de hielo que simbolizaban el coronavirus. Y lo hizo, pero con consecuencias. Acabó rompiéndose un dedo de la mano.

Reflexión sobre lo ocurrido

“Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que todo siempre puede empeorar”, compartía en sus stories.

“Que seguramente sea mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional”, añadía.

Pero, pese a haber comenzado el 2023 accidentado, mantiene un ánimo positivo: “Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Y que nadie lo dude, ahí vamos a estar. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra y se la pienso dar”.

Comentando la jugada

En su programa Todo es mentira, repitieron las imágenes de lo sucedido para comentar la jugada. “Esa imagen me gusta que la hayáis puesto porque, así, la gente que me tiene manía la puede poner una y otra vez. El mayor dolor que he sentido, últimamente, físico”, aseguraba el presentador.

“La imagen es surrealista, vosotros destrozando estatuas y yo por ahí diciendo, ‘me he roto el dedo’. No tenía ningún sentido”, se tomaba con humor el momento.

“Me han dicho que, de momento, tiene remedio. Vamos a ver cómo podemos presentar… sin un dedo, no pasa nada”, continuaba con el show de su dedo roto y una cédula aparatosa en su mano que le impedía pasar cómodamente las hojas del guion.

“Como buen hijo de médico, somos los peores pacientes”, admitía, aunque eso no le impidió comentar la actualidad en Todo es mentira.

De momento, no sabemos si ha empezado el año con el mejor pie, pero desde luego, no con el mejor dedo. Aunque, como suele decirse, no es cómo empieza sino cómo acaba.