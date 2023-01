Impresionante cita de Sheila y Héctor en ‘Para toda la vida’ con primer beso, baile y sorpresa de Nyno Vargas

Tener a 20 chicos intentando conquistarte tiene que ser estresante y difícil y bien lo sabe Sheila Martori que es lo que está viviendo en Para toda la vida. No sabemos si encontrará el amor eterno, pero está claro que está disfrutando y sufriendo a la par esta experiencia.

En la parte divertida están las citas individuales y una de las más románticas que ha tenido ha sido con Héctor, el profesor de capoeira que la cautivó con su físico desde el minuto uno y con el que también ha conectado espiritualmente.

Le eligió a él para tener una cita de baile. Llegaron a un estudio para encontrarse con Poty Castillo que quería encender la chispa entre ellos a través de unas lecciones de bachata. Tras reprender a Héctor por ir demasiado a saco, finalmente consiguió que la pareja disfrutara del baile.

“La verdad es que me gustan mucho este tipo de acercamientos y creo, francamente, que lo mismo que está aflorando en mí, está aflorando en ella y esto va a ser totalmente positivo para los dos”, comentaba el pretendiente.

“Héctor sabe bailar muy bien, sabe cómo agarrarme, me pone nerviosa porque lo veo muy enfrente de mí y me entran ganas de besarle, pero no quiero, pero sí quiero, es algo muy complicado”, explicaba Sheila.

Primer beso

Y parece que la chispa se encendió y la cita fue mejorando por momentos. Tras la clase de baile, tuvieron un tiempo para ellos. “Me pareces maravilloso”, le decía ella mientras se cogían de la mano. A él se le notaba nervioso.

“Como sabes, soy una persona muy observadora y me he dado cuenta, después de observarte mucho, que haces mucho la mirada triangular”, saltaba él dejando a su cita en ascuas y sin entender a qué se refería.

“No lo digo yo, lo dicen los expertos de la psicología y demás. Yo soy un mindundi en esto. Pero quiere decir que cuando miras a una persona a un ojo, a otro ojo e, inconscientemente, miras hacia la boca, es que sientes deseo hacia esa persona. Y tú no paras de hacérmelo y me estás poniendo nervioso”, le decía entre risas y nervios.

Finalmente, ella se lanzaba y llegaba el tan esperado beso. “Gracias por este momento”, le decía él. “Yo no llegué a esta cita con Héctor pensando que pudiera surgir ese beso”, aseguraba ella más tarde.

Pero llegó y se repitió. “Lo que hace el baile”, terminaban reconociendo entre risas. Y en mitad de ese momento tan romántico recibieron una visita.

Inesperada visita

Precisamente estaba Héctor cantándole a Sheila cuando apareció en escena Nyno Vargas. “Os estaba mirando desde allí y hacéis una pareja increíble”, les decía el cantante, “he venido aquí para cantaros una canción que os viene al pelo”.

Y se lanzó a interpretar Me encantas mientras la pareja ponía en práctica sus lecciones de bachata, eso sí, muy agarraditos y cerquita el uno del otro. Y volvieron los besos.

“Ha sido un momento muy pasional, baile como de película, ha sido maravilloso ese beso”, aseguraba Sheila. Antes de irse Nyno les recordaba que hacían una pareja fantástica y que “puede haber amores pasajeros y amores que pueden ser para siempre”.

Está claro que Héctor ha ganado puntos tras esta cita, aunque Sheila ya ha dejado claro que está sintiendo por varios. Menudo papelón tiene.