Albert Barranco asegura estar enamorado de Tania Deniz, pero antes, hubo muchas otras influencers en su vida

Tania Deniz y Albert Barranco comenzaban el año confirmando su relación. Después de pasar por La isla de las tentaciones, la vida sentimental de la influencer ha dado un giro de ciento ochenta grados. Ni salió de la isla con el que era su novio cuando llegó, ni con el tentador que le hizo replantearse su relación. Samuel Chávez y Hugo Paz han visto cómo llegaba un tercero que lograba conquistarla.

Ella entrará este domingo en la granja de Pesadilla en El Paraíso y habrá que ver cómo lleva la pareja esta separación. Aunque él profesa un amor eterno a su nueva chica, lo cierto es que tiene un curriculum bastante extenso que genera ciertas dudas.

Y es que Albert Barranco debe tener algo para haberse ganado el corazón de tanta celeb. No olvidemos que desde que en 2016 le conocimos en Mujeres y hombres y viceversa, no ha dejado de encadenar relaciones.

Rym Renon

Llegó a Mujeres y hombres y viceversa como pretendiente de Rym Renon. No tardó mucho en tatuarse el nombre de la tronista en el brazo y vivieron una intensa historia de amor. “Me voy a acordar siempre de ella por el tatuaje”, aseguraba en aquel momento. No sabemos lo que pensó cuando ella le dejó por un whatsapp.

Claudia Martínez

Tania no es la única chica de La isla de las tentaciones 5 que ha estado con Albert. Claudia Martínez ya estuvo con él antes y lo que no sabemos es qué hablan hablado entre ellas las nuevas amigas, pero recordemos que ya les había sucedido lo mismo con Hugo Paz. Este círculo es muy cerrado.

Violeta Mangriñán

De pretendiente, Barranco pasó a ser tronista y una de las que vivió un affaire con él fue Violeta Mangriñán, allá por 2017. “Me gustas tú porque te veo con mucha seguridad en ti mismo. No me gustan los sobrados, pero me gustan los chicos con actitud”, le decía cuando llegó a pretenderle. Y la cosa fluyó, aunque aquellas citas dieron mucho que hablar, sobre todo, la del gatillazo fuera de cámaras. Acabaron siendo más enemigos que otra cosa.

Gloria Camila

Lo de Barranco y Gloria Camila no lo han confirmado nunca ninguno de los dos, pero ahí estaba Kiko Jiménez para asegurar que fue él el causante de su ruptura.

Oriana Marzoli

En 2019 Barranco y Oriana Marzoli se marcharon juntos a Tailandia para participar en el reality de Mtmad, Crazy Trip. Allí intimaron y fue ella la que llegó a Mujeres y hombres y viceversa para confirmarlo. “Claro que me he enrollado con él, pero eso lo sabe toda España porque yo no me he escondido y he publicado vídeos con él”, aseguraba.

Jennifer Baldini

Estando en un programa como MyHyV donde se busca el amor, no es de extrañar, que acaben unos liados con otros, es lo que se busca. Entre todas las chicas que conoció en aquel momento estuvo Jennifer Baldini. Llegó como pretendienta, fueron novios y luego rompieron.

Carla Blanco

Su paso por Supervivientes 2020 supuso la ruptura con la influencer Carla Blanco con la que estuvo algo más de dos años. Tras acabar el programa se le vio muy cercano a una colombiana y fue el detonante para confirmar que llevaba dos meses soltero, aunque esa chica no había sido la causa, porque era solo una amiga.

“A todas vuestras preguntas, sí. Hace dos meses me vi obligada a dejar mi relación, con lo cual no estamos juntos. Único consejo… confiad en vuestro instinto. Cuando el río suena, agua lleva", dijo Carla en aquel momento.

Veremos si Tania pasa a ser una más en la lista o es la definitiva.