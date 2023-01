La hermana de Elena Huelva pronuncia sus primeras palabras en medios tras el fallecimiento de su hermana

Hemos comenzado el año con la triste noticia del fallecimiento de Elena Huelva, esa joven de apenas 20 años que pasó los últimos cuatro enfrentándose al cáncer y compartiendo su mensaje de valentía con el mundo entero a través de las redes sociales.

Le quedaba poco para llegar al millón de seguidores en Instagram donde podíamos verla junto a todas esas celebrities que la apoyaron hasta su último día. Desde Aitana, Manuel Carrasco y Sara Carbonero, a Ana García Obregón, Paula Echevarría o Pastora Soler que no han querido dejar de compartir palabras de cariño hacia ella.

Su muerte ha conmovido a todo el país y ha puesto sobre la mesa la importancia de invertir en la investigación. Esa era su gran reivindicación para que ningún joven tuviera que pasar por lo que ella pasó.

Una escudera eterna

Y a su lado, siempre, su hermana Emi, de la que ninguna de esas celebs se ha olvidado en estos días tan duros. Ella ha hablado ante los micrófonos de la prensa para expresar el agradecimiento por todo ese apoyo a su hermana.

“Su mensaje que creo que ha calado a todo el mundo y ha quedado muy claro qué es lo que ella quería, que lo que importa es invertir en la investigación de todas estas enfermedades porque, al final, lo demás no sirve de nada. ¿Para qué queremos que se invierta en otras cosas si no tenemos salud?”, preguntaba.

“Elena ha luchado cuatro años mostrándose como es ella, porque ella decía que tenía días duros, pero ella tenía unas ganas continuamente de ir a donde fuera, siempre iba, encontrándose como se encontrara”, recordaba sobre esas ganas que siempre la acompañaban.

“Lo de hablar con vosotros lo hago por ella, porque siempre le gusta mucho lo que escribís de ella porque son cosas muy bonitas”, admitía.

“Sus ganas han ganado porque ha ganado muchísimo amor y todos los recuerdos que nos llevamos de ella que son todos maravillosos y sus ganas continuas de hacer todo y de que, a pesar de que la vida te parezca injusta, porque esto no es justo, esto es una mierda, hay que vivir el día a día y levantarse y si no me encuentro bien pues voy a hacer algo, o no voy a hacer nada, voy a estar tranquilo en casa, pero encontrándome bien porque eso es al final la vida, andar, comer, hay apetito, estar con tus amigos, dar un paseo al sol”, recalcaba sobre la importancia de valorar las pequeñas cosas, algo que no nos enseñan a hacer.

“Ella ha conocido a mucha gente con esto de su mensaje y su camino, su vida y todo el que la conoce no se ha querido separar de su lado porque es maravillosa. Yo lo digo porque es mi hermana, pero todo el mundo, sobran las palabras”, añadía.

Un mensaje importante

No quería dejar de insistir en su mensaje: “Ella tenía sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer en hueso y no hay más tratamiento del que se ha dado ella. Ha sido muy luchadora y muy valiente. Que se invierta y se done para este tipo de cáncer porque es lo que ella quería y yo también. Lo demás no importa”.

Elena se ha ido, pero ha dejado un legado. “No va a caer en el olvido porque lo de ella ha sido brutal y no va caer en el olvido. Yo lo seguiré llevando por ella, por mí y por mis padres también, pero sobre todo por ella”, aseguraba.

En cuanto a sus padres, confiesa que están “tristes, pero nos apoyamos en que ella está con nosotros y lo va a estar siempre. Yo quiero sonreír también un poco que ella lo hacía mucho y lo seguirá haciendo conmigo”.

Emi, la hermana de Elena Huelva, orgullosa de que el mensaje de su hermana haya quedado patente: "Lo que importa es invertir en las investigaciones de estas enfermedades. Elena ha luchado cuatro años mostrándose cómo es ella. Sus ganas han ganado" https://t.co/kBRbhG2fJ2 pic.twitter.com/SrKYUW9qpJ — Europa Press (@europapress) January 4, 2023

Una lección de vida y un ejemplo de superación que ha calado en mucha gente. Como asegura su hermana, estamos convencidos de que su luz seguirá brillando.