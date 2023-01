El príncipe Harry revela que su hermano Guillermo le llegó a pegar: “Me agarró del cuello y me tiró al suelo"

Si el documental de Harry y Meghan producido y emitido por Netflix dejó a más de uno con la boca abierta, la obra autobiográfica del duque de Sussex no va a ser menos. Queda solo una semana para que el libro de Enrique vea la luz y la expectación es máxima, ya que todos están ansiosos por conocer todos los entresijos de la Corona británica y la relación familiar entre todos los miembros de la realeza. Sin embargo, mientras se tachan los días en el calendario, ha salido a la luz un episodio, que aparecerá reflejado en la obra, entre Enrique y su hermano Guillermo, que no dejará a nadie indiferente.

Pese a que esta obra autobiográfica se pondrá a la venta el próximo 10 de enero, el diario The Guardian ha hecho público un episodio que vivieron Harry y Guillermo, siendo este último el peor parado de cara a la prensa británica. Al parecer, ambos protagonizaron una pelea en la que la protagonista fue Meghan Markle, a quien la prensa, tal y como reflejó la segunda parte del documental de Netflix, tachó de “difícil”, “grosera” y “desagradable”. Estas mismas palabras las reprodujo el príncipe Guillermo en una conversación en la intimidad con su hermano Enrique, lo que desató un ambiente de crispación entre ambos.

Los príncipes Harry y Guillermo visitando la estatua en honor a su madre. / DOMINIC LIPINSKI/POOL/AFP via Getty

Según relata la cabecera mencionada, la conversación entre los hermanos se fue tensando poco a poco hasta el punto de llegar a las manos: “Guillermo me agarró por el cuello. Me rompió el collar y me tiró al suelo de un puñetazo. Caí de espaldas encima del plato de comida del perro, el cual se rompió en pedazos (…). Me quedé allí un momento, aturdido... Luego me puse de pie y le pedí que saliera”.

¿Reconciliación a la vista?

Fuera como fuese, la autobiografía de Harry dará mucho qué hablar. Todo apunta a que la brecha entre la Familia Real británica y el matrimonio residente en California se agrandará, aunque la postura del duque de Sussex es muy clara ya que quiere “recuperar a su padre” y “tener de nuevo” a su hermano cerca.

Así se refleja en un pequeño vídeo en el que se puede ver al hijo menor del rey Carlos III y de Lady Di hablar de la relación distante que mantiene con su padre y su hermano. Este breve contenido audiovisual es un extracto de la entrevista que el canal británico ITV hace al duque de Sussex y que emitirá este próximo domingo 8 de enero, justo dos días antes de que salga a la luz el libro. En él también se señala que el príncipe Harry quería “una familia y no una institución”.

Habrá que esperar a la publicación del libro para ver en qué quedan estas desavenencias familiares, aunque el príncipe Harry ha querido dejar que esta obra autobiográfica la ha escrito “como el hombre” en el que se ha convertido y no desde el rol de príncipe.