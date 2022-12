Anabel Pantoja estalla ante las críticas: “Me impacta tanta maldad y odio”

Si en algo coincidimos el 99,9% de la población es que ha sido un año lleno de altibajos. Una montaña rusa de momentos que, sin duda, harán que no olvidemos jamás este 2022. Idas y venidas que han marcado los 365 días del año y que estamos apunto de despedir para dar la bienvenida al 2023.

Una de las épocas más especiales del año, donde los reencuentros, las comidas entre amigos y las sobremesas cobran una mayor importancia, pero que también lo hacen las sillas vacias que van quedando año tras año. Este año, Anabel Pantoja celebra las primeras navidades sin Omar Sánchez, pero también sin su padre, Bernardo Pantoja, quien falleció hace apenas un mes.

Pero no todo iba a ser malo, ya que la sobrina de Isabel Pantoja ha recuperado la ilusión en el amor y las mariposas con Yulen Pereira. La pareja está disfruta de sus primeras navidades juntos y como dejaron claro, su romance no era solo un amor veraniego, sino que todo va sobre ruedas desde que salieron de Supervivientes.

Ha sido un año muy duro para la influencer, y eso no hay nadie que lo cuestione, pero a pesar de todo ha conseguido sacar las fuerzas necesarias para celebrar estos días junto a sus familiares y su pareja, quienes se han convertido en su máximo apoyo. Anabel ha querido dejar constancia en redes sociales de lo bien que le están sentando estos días por la capital con la familia del esgrimista.

También ha querido presumir de su gran cambio físico y de los espectaculares looks navideños que ha elegido para estas fiestas. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar en sus publicaciones. No hay más que echar un ojo por los comentarios para ver los miles de mensajes despectivos que ha recibido la televisiva.

Tajante ante los insultos

Sin pelos en la lengua, o mejor dicho, sin nadie que le frene a la hora de compartir, ha querido dejar constancia de lo que tiene que aguantar día a día en sus redes: desde mujeres que la criticar por su forma de vestir, otras que se meten por su físico, hasta las que critícan "lo pronto que ha olvidado la muerte de su padre".

Unos ataques de los que se ha encargado ella misma de responder: "Qué desgracia tener que leer la mayoría de comentarios de cómo tengo que estar; si tengo que estar triste, si estoy multi operada, si debería de operarme la rodilla o de si voy vestida como una... y todos vienen de MUJERES", sentenciaba.

Anabel Pantoja estalla ante las críticas. / Instagram @anabelpantoja00

"Qué pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue", decía la prima de Kiko Rivera que también ha querido agradecer a aquellos que la apoyan: "Os deseo siempre lo mejor en esta vida, que por supuesto hay que vivirla siempre y hacerlo todo en la vida".

Finalmente, ha querido zanajar el tema asegurando que hay cosas que tiene más importancia en su vida: "Gracias por preguntar como estoy. Afortunadamente hay muchísimos problemas y desgracias que ocupan más mi prioridad. Solo que impacta que en los tiempos en los que estamos encontremos tanta maldad y odio".