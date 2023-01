Marina Ruiz relata la reacción de Omar Sánchez tras saber que había sufrido un grave accidente de tráfico

Marina Ruiz pasó por Pesadilla en El Paraíso y allí encontró el amor tras conocer a Omar Sánchez. Parecía que todo era felicidad en la vida, pero han bastado unos segundos para que se diera cuenta de que todo puede cambiar en un segundo.

Esta Navidad ha sufrido un grave accidente de coche y ha decidido contarlo en su primer vídeo del año en su canal de mtmad. “No pensé que mi primer año del 2023 iba a ser de esta manera. Teníamos pensado un vídeo muy guay, iba a ser una reina maga que iba a repartir regalos y carbón a gente, pero la vida te cambia en unos segundos y te cambia los planes”, empezaba diciendo.

Así que ha decidido grabar un vídeo “para celebrar que estoy viva y cómo te puede cambiar la vida en segundos”. Ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido todos estos días.

“Gracias a Dios estoy bien, lo único que tengo es lesión cervical, me duele un poco la rodilla izquierda, moratones en la pierna y la espalda. Pero para lo que podía haber sido, estoy bien”, aseguraba.

“He estado desaparecida de Instagram, no he subido muchas cosas porque no tenía muchos ánimos. Intenté transmitiros que estoy bien”, insistía. Y no ha dudado en contar qué es lo que sucedió.

Relato del accidente

Estaba yendo de Tarragona a Jaén para ir a celebrar Nochevieja con su madre. A la altura de Valencia sintió un golpe por detrás del coche y empezó a hacer trompos tras chocar contra el hormigón de la mediana.

“Me acuerdo que iba cantando a Sebastián Yatra, muy fuerte, que hacía un montón de tiempo que no lo escuchaba. Iba tranquila, iba a 110 y de pronto pierdo el control del coche”, relataba, “desde que tuve el accidente tengo todo el rato en mi cabeza cómo di vueltas, horroroso”.

Salió del coche que empezó a echar humo y se fue al terreno que había entre una dirección y otra de la autovía. Le dio un ataque de ansiedad y no dejaba de repetir “estoy viva”, mientras un chico que paró la abrazaba para intentar calmarla.

Un equipo de personas encargada de la limpieza de carreteras fue testigo de lo ocurrido y se encargaron de hacer las llamadas pertinentes. Llegó una ambulancia, la guardia civil y hasta su primo de Burjassot.

Una vez más tranquila le explicaron que el conductor que la había embestido se había dormido. “A mí lo que me tiene cagada es lo grave que podría haber sido. Me quedé flipando y dije ‘vaya tela, vaya tela’”, relataba.

Finalmente le pusieron un taxi para volver a su casa y fue todo el camino mareada y con ganas de vomitar. Al día siguiente “me levanté reventada, me dolía todo”. Acabó en el hospital.

La reacción de Omar Sánchez

Y en cuanto a su chico, ha explicado que “estaba pasando su fiesta, su Nochevieja con sus amigos, que se había ido a La Graciosa, a tomar por culo que estaba”. Le llamó tras el accidente después de hablar con sus padres.

“No se lo pensó dos veces, se cogió un ferry, un avión, otro avión y luego desde Sevilla hasta mi pueblo. Ha pasado conmigo el final de año y la entrada de año. Ya ha conocido a la Encarni. Era una Nochevieja que no pensaba que iba a tener y los cambios de planes lo que hace”, aseguraba.

Ahora le ha cogido miedo a conducir, pero es reciente, seguro que poco a poco se va recuperando del todo.