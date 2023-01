Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro 2023 por una razón de peso: “No me criaron como un hipócrita”

De historias turbias está Hollywood lleno, aunque en el caso de Brendan Fraser es particularmente macabro. Su carrera pasó de ser una de las más prometedoras a ser básicamente invisibilizada, además de sufrir incidentes de lo más desagradables a lo largo de las últimas dos décadas. Aunque 2023 podría ser el año en que se cerrara toda esta serie de desdichas en su propia historia.

El actor tuvo que someterse a cirugías después del rodaje de La Momia, pues su decisión de grabar él mismo sus escenas de acción le provocaron lesiones en la columna, costillas rotas, traumatimos en las rodillas e incluso en las cuerdas vocales. A ello, se le sumó el divorcio de su mujer en 2007, por el que tuvo que pasar de nuevo por el juzgado para rebajarle la cuantiosa pensión mensual —en torno a 70.000 dólares— para poder seguir haciéndose cargo de las facturas médicas de las lesiones mencionadas.

Aunque hubo otro incidente que también marco significativamente su carrera. En 2003, Philip Berk, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, le rodeó con sus brazos durante una gala, le agarró las nalgas y trató de meterle el dedo en el ano. Se sintió bloqueado, por lo que no supo cómo actuar. Sin embargo, gracias al movimiento #MeToo, en 2018 reveló públicamente lo ocurrido. El periodista, por su parte, negó su versión y la definió como una "broma".

Este año, Fraser estrenará The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky en la que interpreta a un hombre que intenta reconectar con su hija adolescente. Con pases especiales en eventos tan señalados como el Festival de Venecia, se ha ganado al público y la crítica, que ha puesto al actor en el punto de mira como uno de los nombres clave para la temporada de premios.

Pese a que los Premios Oscar aún no han desvelado sus nominados, los Globos de Oro sí que lo han hecho, dejando a Brendan como posible ganador del galardón a Mejor actor de drama. Está claro que sus apariciones públicas están de capa caída después de los últimos años, en el que gran parte del público le consideró "acabado" por su aspecto y poca participación en medios de comunicación... Aunque no lo arreglará yendo a dicha gala.

La razón de Fraser para no asistir

Y es que el actor tiene muy claro que no asistirá a los Globos de Oro 2023. De ir, sería uno de los grandes protagonistas de la noche —no por tener el premio asegurado, sino porque cuenta con un gran apoyo por parte del público—, aunque parece que sus valores están por encima de todo eso.

Según ha revelado en una entrevista para el medio GQ, el estadounidense no quiere ir, y lo ha dejado claro con unas declaraciones de lo más directas: "Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por ellos. No, no participaré".

La razón es que el periodista del que contó que abusó de él era presidente de dicha información, por lo que es evidente que tiene una clara historia conflictiva con ellos. Sus razones, evidentemente, son de peso: "Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no me crió para ser un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso", concluyó.