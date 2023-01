Barranco le escribe una intensa carta de amor a Tania Deniz antes de marcharse a ‘Pesadilla en El Paraíso 2’

Tania Deniz y Albert Barranco empezaron el año nuevo confirmando su relación y declarándose amor mutuo de manera pública. Pero, después de dos meses de relación, les ha tocado separarse, no tienen muy claro por cuánto tiempo. Y es que, después de La isla de las tentaciones, ahora toca Pesadilla en El Paraíso 2.

Tania ya ha puesto rumbo a Cádiz para iniciar una nueva vida en la granja con sus otros 9 compañeros. A partir del domingo veremos esta nueva edición del reality y con él, su capacidad para adaptarse a situaciones poco cómodas. Desde luego, allí no va a tener todos los lujos de los que disfrutó en la isla.

Se ha ido enamorada, y no de Samuel Chávez, ni de Hugo Paz. Se ha marchado enamorada de Albert Barranco, su nuevo chico que ha querido despedirse de ella con una intensa carta de amor en la que expresa lo que está sintiendo y sus intenciones con esta relación.

Una carta intensa

“Carta a mi niña: No voy a decir nada que ya no sepas, te amo y siento que eres lo mejor que me ha pasado en la vida”, empieza fuerte.

“Te deseo de corazón toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Sé tú y no te preocupes por nada de fuera. Voy a estar esperándote, respetándote y apoyándote hasta el último día. Voy a hablar con nuestra familia todos los días y voy a cuidar de ellos”, le aseguraba, dejando claro que su relación, pese a que lleva poco tiempo, ya está consolidada y aprobada por la familia.

“Solo quiero que sepas que esta historia que empezamos a construir hace solo dos meses tiene muchísima vida por delante y cuando estés de vuelta conmigo seguiremos juntos hacia delante. Te quiero por encima de todo, nunca hubiera imaginado la bonita persona que eras y lo tanto que me ibas a llenar”, expresaba sobre lo que ha supuesto este encuentro.

Parece que Tania le ha tocado fuerte: “Aunque nunca he necesitado la compañía de nadie para sentirme lleno, ahora tengo claro que sin tu presencia sí me sentiría vacío. Después de entrar en mi vida todo ha cambiado, ahora soy feliz solo con verte feliz”.

Ahora que están en esa fase de enamoramiento y fascinación del comienzo de una relación, toca separarse. “Sigo aquí sentado escribiéndote y a la vez secándome las lágrimas, el despedirme de ti me ha creado un vacío tan grande que nada ni nadie va a poder sanar hasta que vuelva a tenerte delante mío, sonriendo como siempre haces, con tu energía positiva que tanto amo”, resaltaba.

Y su intención es clara: “Te voy a esperar hasta el último día y te voy a pensar a cada momento. Llegaste a mi vida siendo nada y te has convertido en todo. Te quiero por ser como eres, pero, sobre todo, te quiero por cómo yo soy desde que estoy contigo. Como dice nuestra canción, cuando vuelvas no voy a soltarte… Te quiero hoy y siempre”.

Esperemos que nada, ni nadie, trunque esta relación durante esta separación. “Eres increíble de verdad ❤️”, recalcaba Ana Nicolás en los comentarios.